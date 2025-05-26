Эриксен: "Нам повезло не вылететь из Премьер-Лиги"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен признал, что его команде еще повезло не вылететь из Премьер-Лиги.

Благодаря победе 2:0 над "Астон Виллой" в воскресенье "Юнайтед" смог финишировать в Премьер-Лиге на 15-м месте, с разницей мячей -10.



Эриксен чувствует, что с такой удручающей игрой "Юнайтед" мог и вылететь, если бы конкуренты внизу таблицы были посильнее, однако 33-летний датчанин, который покидает клуб свободным агентом, верит, что в следующем сезоне подопечные Рубена Аморима выступят лучше.



"Думаю, вы видели прогресс, хотя результаты, конечно, реально этого не показывают. Результаты на 100 процентов этого не показывают".



"Думаю, после футбола Тен Хага нам требовалось время на адаптацию. Разумеется, наша игра не дотягивала до стандартов клуба и имеющихся здесь игроков".



"Думаю, в индивидуальном плане здесь очень, очень хорошие игроки, и они никогда не должны занимать такую позицию в таблице. В их силах изменить это, и я уверен, что в следующем сезоне они предстанут очень другой командой".



"К сожалению, в этом сезоне было много неудачных матчей, а проигранный финал только дополнил это. Но таков футбол".



"На мой взгляд, нам еще повезло находиться там, где мы находимся, повезло не вылететь, учитывая сыгранный нами сезон. В следующем сезоне нужно выступить лучше, и я уверен, что так и будет. Я с нетерпением ожидаю, как буду наблюдать за этим со стороны", — цитирует Эриксена Evening Standard.