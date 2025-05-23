Гвардиола: "Не хочу, чтобы мои игроки сидели дома, когда время играть"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пояснил свои слова насчет угрозы уйти в отставку, если состав команды не станет короче.

После победы 3:1 над "Борнмутом" на этой неделе Гвардиола пригрозил уйти, если боссы клуба заставят его работать с чрезмерно большим составом.

В пятницу Гвардиола дал понять, что он пошутил, однако в этой шутке есть доля правды. Хосепу не нравится, когда его игроки не попадают в заявку на матчи.

"Я смеялся, когда говорил это. Но суть та же. Я не хочу, чтобы мои игроки сидели дома со своими семьями, когда время играть".

"Каждому нужен шанс играть и соперничать друг с другом, ради блага всех нас. Это самая важная вещь".

"Конечно, во время сезона случаются травмы. Когда это случается, сезон становится проблемным, но мы всегда ожидаем, что следующий сезон будет немного другим, одновременно понимая, что у нас будет много матчей и не будет отдыха летом".

"Но в последние три недели или месяц по четыре, пять, шесть игроков оставались дома, и это нездоровая обстановка для любого из нас. Для клуба, для меня, для каждого. Клуб совершенно согласен со мной".

"Мы собираемся найти лучший способ для всех нас", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.




Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2025 20:00

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  1. gidro-met 23.05.2025 20:03 # gidro-met
    Гвард - молодца!
    Популист , шоу Мэн

    Хотя у Лысого задача на лето - это брить мошонку, чтобы радовать свою ...

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