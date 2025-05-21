Гвардиола пригрозил уйти, если состав "Сити" не будет короче
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пригрозил покинуть клуб, если состав его команды не будет сокращен.
Накануне вечером "Сити" сыграл заключительный домашний матч этого сезона, одержав победу 3:1 над "Борнмутом".
В заявку из 20 игроков на этот матч Премьер-Лиги Гвардиола не смог включить Абдукодира Хусанова, Рико Льюиса, Джеймса Макати, Клаудио Эчеверри и Савиньо.
По словам Гвардиолы, сейчас у него образовался избыток игроков, и Хосеп не верит, что в следующем сезоне "горожане" столкнулся с эпидемией травм, как в этом.
"Я сказал клубу, что не хочу работать с большим составом. Я не хочу оставлять по пять или шесть игроков на морозе. Я не хочу этого. Я лучше уйду. Сделайте состав короче, тогда я останусь".
"Возможно, на протяжении трех или четырех месяцев мы не могли набрать 11 игроков, нам не хватало защитников, и это было так сложно. Затем люди вернулись в строй, но это не повторится в следующем сезоне".
"Будучи тренером, я не могу тренировать 24 игрока и каждый раз оставлять четыре, пять, шесть дома в Манчестере, потому что они не могут играть. Этому не бывать. Я сказал это клубу. Я не хочу этого", — цитирует Гвардиолу BBC.
21.05.2025 08:00
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