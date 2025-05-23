Тоуни вызван в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель назвал имена 26 игроков, вызванных в национальную команду на матчи против Андорры и Сенегала.

Главным сюрпризом, который преподнес Тухель, стал вызов нападающего Айвена Тоуни, который прошлым летом покинул "Брентфорд" и отправился в саудовский Аль-Ахли".



Шестым и последним на данный момент матчем 29-летнего Тоуни за англичан является поражение от Испании в финале Евро-2024.



Тоуни заслужил приглашение в сборную благодаря отличной игре за "Аль-Ахли", где в этом сезоне он забил 28 голов в 42 матчах.



Получив вызов от Тухеля и полузащитник "Реала" Джуд Беллингем, несмотря на предстоящую операцию на плече.



Тухель призвал и ряд других игроков, которые позже в июне отправятся со своими клубами на клубный Чемпионат Мира, включая Харри Кейна, Коула Палмера и Конора Галлахера.



За бортом остались игроки вроде Аарона Рамсдейла, Бена Уайта, Марка Гехи, Джарелла Куансы, Тино Ливраменто, Адама Уортона, Мейсона Маунта, Маркуса Рэшфорда и Доминика Соланке.



Добавим, англичане сыграют на выезде с Андоррой в рамкам отбора к ЧМ-2026 7 июня, а спустя три дня проведут товарищеский матч с Сенегалом в Ноттингеме.



Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Андорры и Сенегала



Голкиперы: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Дин Хендерсон ("Кристал Пэлас"), Джеймс Траффорд ("Бернли").



Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Дэн Берн ("Ньюкасл"), Трево Чалоба, Леви Колуилл, Рис Джеймс (все — "Челси"), Эзри Конса ("Астон Вилла"), Майлс Льюис-Скелли ("Арсенал"), Кайл Уолкер ("Милан").



Полузащитники: Джуд Беллингем ("Реал"), Эберечи Эзе ("Кристал Пэлас"), Конор Галлахер ("Атлетико"), Морган Гиббс-Уайт ("Ноттингем Форест"), Джордан Хендерсон ("Аякс"), Кертис Джонс ("Ливерпуль"), Коул Палмер ("Челси"), Деклан Райс ("Арсенал"), Морган Роджерс ("Астон Вилла"), Энтони Гордон ("Ньюкасл").



Нападающие: Харри Кейн ("Бавария"), Нони Мадуэке ("Челси"), Букайо Сака ("Арсенал"), Айвен Тоуни ("Аль-Ахли"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла").