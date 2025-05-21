Рой Кин: "Ливерпуль" раздражает меня"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что его "раздражает" спад "Ливерпуля" после завоевания титула Премьер-Лиги.

Оформив чемпионство в Премьер-Лиге с помощью победы 5:1 над "Тоттенхэмом" 27 апреля, затем "Ливерпуль" резко сбавил обороты.



В трех последующих матчах "Ливерпуль" потерпел три поражения и один раз сыграл вничью, суммарно пропустив восемь голов, и это злит Кина.



"Ливерпуль" выключился — они раздражают меня. Не имеет значения, что они выиграли лигу. Когда их резервисты и молодежь играют таким образом, какой посыл это создает?"



"Я думаю про себя: "Да ладно, покажите немного класса. Салах забивает и тут же фотографируется — игра еще продолжается. Немного оживитесь!" — цитирует Кина The Independent.