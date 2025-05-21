Рой Кин: "Ливерпуль" раздражает меня"

Рой Кин Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что его "раздражает" спад "Ливерпуля" после завоевания титула Премьер-Лиги.

Оформив чемпионство в Премьер-Лиге с помощью победы 5:1 над "Тоттенхэмом" 27 апреля, затем "Ливерпуль" резко сбавил обороты.

В трех последующих матчах "Ливерпуль" потерпел три поражения и один раз сыграл вничью, суммарно пропустив восемь голов, и это злит Кина.

"Ливерпуль" выключился — они раздражают меня. Не имеет значения, что они выиграли лигу. Когда их резервисты и молодежь играют таким образом, какой посыл это создает?"

"Я думаю про себя: "Да ладно, покажите немного класса. Салах забивает и тут же фотографируется — игра еще продолжается. Немного оживитесь!" — цитирует Кина The Independent.




Метки Кин, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2025 13:00

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  1. dvaodinfy 21.05.2025 13:44 # dvaodinfy
    Что интересно по этому поводу думает Юрич?

    (ответить)

  2. closer 21.05.2025 13:22 # closer
    Вот правильная статья.

    Источник: https://fapl.ru/posts/114942/

    Рой Кин заявил, что его "раздражает" месиво глины футболистов "Ливерпуля" сразу после завоевания титула Премьер-Лиги.

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