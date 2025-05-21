Рой Кин: "Ливерпуль" раздражает меня"
Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что его "раздражает" спад "Ливерпуля" после завоевания титула Премьер-Лиги.
Оформив чемпионство в Премьер-Лиге с помощью победы 5:1 над "Тоттенхэмом" 27 апреля, затем "Ливерпуль" резко сбавил обороты.
В трех последующих матчах "Ливерпуль" потерпел три поражения и один раз сыграл вничью, суммарно пропустив восемь голов, и это злит Кина.
"Ливерпуль" выключился — они раздражают меня. Не имеет значения, что они выиграли лигу. Когда их резервисты и молодежь играют таким образом, какой посыл это создает?"
"Я думаю про себя: "Да ладно, покажите немного класса. Салах забивает и тут же фотографируется — игра еще продолжается. Немного оживитесь!" — цитирует Кина The Independent.
21.05.2025 13:00
Просмотров: 640
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Что интересно по этому поводу думает Юрич?
(ответить)
Вот правильная статья.
Источник: https://fapl.ru/posts/114942/
Рой Кин заявил, что его "раздражает" месиво глины футболистов "Ливерпуля" сразу после завоевания титула Премьер-Лиги.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий