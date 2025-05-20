Мареска возмущен, что "Реал Бетис" отдыхает больше перед финалом Лиги Конференций

Энцо Мареска Рулевой "Челси" Энцо Мареска выразил возмущение тем, что испанский "Реал Бетис" имеет значительно больше времени на подготовку к финалу Лиги Конференций.

В среду на следующей неделе, 28 мая, "Челси" сразится с "Реал Бетис"в финале Лиги Конференций, но перед этим, в воскресенье, "синих" ждет важный матч Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест".

В то же время изначально запланированный на воскресенье матч "Реал Бетис" в Ла Лиге против "Валенсии" был перенесен на вечер пятницы, и Мареске это кажется несправедливым.

"100 процентов, я не рад. Нельзя давать другой команде на 48 часов больше, когда вы играете европейский финал".

"Либо мы играем в пятницу, или пусть они играют в воскресенье, как мы. Я не знаю, от кого это исходит — Ла Лиги, Премьер-Лиги или УЕФА, — но если вы спросите людей в этом помещении, нормально ли играть финал, когда у другой команды есть на 48 часов больше для подготовки, то они скажут, что это не нормально", — цитирует Мареску BBC.




Метки Лига Конференций, Мареска, Реал Бетис, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2025 20:00

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  1. naby-keita 20.05.2025 20:43 # naby-keita
    Мареска: "Челси" сосредоточен на "Форест", а не на финале Лиги Конференций"

    Источник: https://fapl.ru/posts/114928/

    Пенс...

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  2. liverpool888 20.05.2025 20:40 # liverpool888
    Энцо еще предстоит привыкнуть, что в Англии не подстраивают расписание ради успешного выступления своих клубов в европейских турнирах.
    Есть расписание, оно согласовано и проплачено, по нему и играйте.

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  3. ganinilyha 20.05.2025 20:38 # ganinilyha
    Вы не заслужили отдыхать

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  4. standard 20.05.2025 20:07 # standard
    уже пошли отмазки

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