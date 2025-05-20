Мареска возмущен, что "Реал Бетис" отдыхает больше перед финалом Лиги Конференций

Рулевой "Челси" Энцо Мареска выразил возмущение тем, что испанский "Реал Бетис" имеет значительно больше времени на подготовку к финалу Лиги Конференций.

В среду на следующей неделе, 28 мая, "Челси" сразится с "Реал Бетис"в финале Лиги Конференций, но перед этим, в воскресенье, "синих" ждет важный матч Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест".



В то же время изначально запланированный на воскресенье матч "Реал Бетис" в Ла Лиге против "Валенсии" был перенесен на вечер пятницы, и Мареске это кажется несправедливым.



"100 процентов, я не рад. Нельзя давать другой команде на 48 часов больше, когда вы играете европейский финал".



"Либо мы играем в пятницу, или пусть они играют в воскресенье, как мы. Я не знаю, от кого это исходит — Ла Лиги, Премьер-Лиги или УЕФА, — но если вы спросите людей в этом помещении, нормально ли играть финал, когда у другой команды есть на 48 часов больше для подготовки, то они скажут, что это не нормально", — цитирует Мареску BBC.