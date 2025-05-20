Мареска возмущен, что "Реал Бетис" отдыхает больше перед финалом Лиги Конференций
Рулевой "Челси" Энцо Мареска выразил возмущение тем, что испанский "Реал Бетис" имеет значительно больше времени на подготовку к финалу Лиги Конференций.
В среду на следующей неделе, 28 мая, "Челси" сразится с "Реал Бетис"в финале Лиги Конференций, но перед этим, в воскресенье, "синих" ждет важный матч Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест".
В то же время изначально запланированный на воскресенье матч "Реал Бетис" в Ла Лиге против "Валенсии" был перенесен на вечер пятницы, и Мареске это кажется несправедливым.
"100 процентов, я не рад. Нельзя давать другой команде на 48 часов больше, когда вы играете европейский финал".
"Либо мы играем в пятницу, или пусть они играют в воскресенье, как мы. Я не знаю, от кого это исходит — Ла Лиги, Премьер-Лиги или УЕФА, — но если вы спросите людей в этом помещении, нормально ли играть финал, когда у другой команды есть на 48 часов больше для подготовки, то они скажут, что это не нормально", — цитирует Мареску BBC.
20.05.2025 20:00
Просмотров: 293
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Мареска: "Челси" сосредоточен на "Форест", а не на финале Лиги Конференций"
Источник: https://fapl.ru/posts/114928/
Пенс...
(ответить)
Энцо еще предстоит привыкнуть, что в Англии не подстраивают расписание ради успешного выступления своих клубов в европейских турнирах.
Есть расписание, оно согласовано и проплачено, по нему и играйте.
(ответить)
Вы не заслужили отдыхать
(ответить)
уже пошли отмазки
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий