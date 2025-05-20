Мареска: "Челси" сосредоточен на "Форест", а не на финале Лиги Конференций"
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его команда сосредоточена на матче заключительного тура Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в воскресенье, а не на финале Лиги Конференций против испанского "Реал Бетис".
В соответствии с правилами УЕФА во вторник Мареска дал пресс-конференцию, посвященную предстоящему финалу Лиги Конференций 28 мая.
Однако до выезда во Вроцлав "Челси" еще предстоит сразиться с "Форест" в Премьер-Лиге, и на кону для обеих команд стоит путевка в Лигу Чемпионов, поэтому Мареска не спешит переключать внимание на финал.
"Я не видел игроков с матча против "Манчестер Юнайтед". Я увижу их сегодня — вчера меня здесь не было по причине личного характера, а в субботу и воскресенье у нас были выходные. Я посмотрю на игроков сегодня, и наш фокус — лишь на "Ноттингеме". Затем мы сосредоточимся на финале".
"Я здесь, чтобы поговорить о финале с вами, но не с игроками. Игроки будут сосредоточены на воскресенье", — цитирует Мареску Sky Sports.
20.05.2025 18:00
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