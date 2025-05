Светская хроника за вторник

Жоао Педро хочет перейти в "Челси". Рубен Аморим был готов бросить "Манчестер Юнайтед" в январе. Юрген Клопп будет тренировать "Рому". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

Защитник "Байера" Джереми Фримпонг прошел медобследование в "Ливерпуле". (Sky Sports)



"Ливерпуль" обратится к варианту с защитником "Аякса" Йоррелом Хато, если не сможет согласовать покупку Милоша Керкеза из "Борнмута". (Sky Sport Germany)



"Ливерпуль" открыт к продаже защитника Джарелла Куансы, который интересен ряду клубов Премьер-Лиги. (Football Insider)



"Манчестер Сити" всерьез обдумывает покупку полузащитника "Ноттингем Форест" Моргана Гиббс-Уайта. (Sky Sport Germany)



Нападающий Кристофер Нкунку покинет "Челси" летом. Интерес к игроку сохраняет "Бавария". (Sky Sport Germany)



Нападающий "Брайтона" Жоао Педро сказал друзьям, что хочет перейти в "Челси". (Football Insider)



"Тоттенхэм" является одним из претендентов на атакующего полузащитника "Лиона" Райана Шерки. (TEAMtalk)



"Астон Вилла" готова приобрести голкипера "Ливерпуля" Кувина Келлехера, если Эмилиано Мартинес покинет клуб. (The Sun)



За Мартинесом следят "Юнайтед", "Барселона" и клубы Саудовской Аравии. (The Sun)



"Ньюкасл" готов продать полузащитника Шона Лонгстаффа в "Эвертон" за 12 миллионов фунтов. (Football Insider)



"Марсель" не хочет продавать нападающего Мейсона Гринвуда, но может быть вынужден это сделать из-за "экономической реальности". (RMC Sport)



Английский полузащитник Эйнджел Гомес объявил, что покинет "Лилль" свободным агентом в конце сезона. (Sky Sports)



Другое



Рубен Аморим был готов покинуть должность главного тренера "Юнайтед" в январе. (ESPN)



Данни Рель из "Шеффилд Уэнсдей" и покинувший "Ланс" Уилл Стилл претендуют на роль главного тренера "Саутгемптона". (Sky Sports)



Экс-наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп согласился возглавить "Рому" со следующего сезона. (La Stampa)



"Аякс" и "Байер" сражаются за бывшего главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага. (talkSPORT)



В случае победы в финале Лиги Европы "Юнайтед" или "Тоттенхэм" получат призовые в 21 млн. фунтов от УЕФА. (Evening Standard)



Нападающий "Виллы" Олли Уоткинс женился, сыграв свадьбу на озере Комо. (The Sun)