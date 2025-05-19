"Ливерпуль" обратился к "Борнмуту" насчет Керкеза

"Ливерпуль" установил контакт с "Борнмутом" насчет приобретения левого защитника Милоша Керкеза.

В минувший уикенд стало известно, что "Ливерпуль" согласовал покупку правого защитника "Байера" Джереми Фримпонга, который уже сегодня пройдет медобследование в Англии.



Практически оформив Фримпонга, "Ливерпуль" уже перешел к своей следующей трансферной цели в лице Керкеза, утверждает журналист Фабрицио Романо.



По информации Романо, "Ливерпуль" продвигается в переговорах с "Борнмутом" о компенсации, а также завершает процесс согласования условий личного контракта с самим Керкезом.



Важный аспект в том, что 21-летний венгр заинтересован в переходе в "Ливерпуль", несмотря на наличие серьезного конкурента по позиции в лице Энди Робертсона.