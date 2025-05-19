"Ливерпуль" обратился к "Борнмуту" насчет Керкеза
"Ливерпуль" установил контакт с "Борнмутом" насчет приобретения левого защитника Милоша Керкеза.
В минувший уикенд стало известно, что "Ливерпуль" согласовал покупку правого защитника "Байера" Джереми Фримпонга, который уже сегодня пройдет медобследование в Англии.
Практически оформив Фримпонга, "Ливерпуль" уже перешел к своей следующей трансферной цели в лице Керкеза, утверждает журналист Фабрицио Романо.
По информации Романо, "Ливерпуль" продвигается в переговорах с "Борнмутом" о компенсации, а также завершает процесс согласования условий личного контракта с самим Керкезом.
Важный аспект в том, что 21-летний венгр заинтересован в переходе в "Ливерпуль", несмотря на наличие серьезного конкурента по позиции в лице Энди Робертсона.
19.05.2025 11:00
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Последние комментарии:
Еще не перешел в Ливер, а уже ротирует.
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Колбасе будут давать на ротан с этим Керкезом, он это даже и не скрывает по фото
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несмотря на наличие серьезного конкурента по позиции в лице Энди Робертсона.
Источник: https://fapl.ru/posts/114902/
При всем уважении к Робертсону, конкуренции не будет)
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Ну в целом нормалек Обнова - Фулбэков топчик их свободных на рынке лИвер забрал.
На фото - Керкез так лайверов зазывает))
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