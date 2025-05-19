"Ливерпуль" обратился к "Борнмуту" насчет Керкеза

Милош Керкез "Ливерпуль" установил контакт с "Борнмутом" насчет приобретения левого защитника Милоша Керкеза.

В минувший уикенд стало известно, что "Ливерпуль" согласовал покупку правого защитника "Байера" Джереми Фримпонга, который уже сегодня пройдет медобследование в Англии.

Практически оформив Фримпонга, "Ливерпуль" уже перешел к своей следующей трансферной цели в лице Керкеза, утверждает журналист Фабрицио Романо.

По информации Романо, "Ливерпуль" продвигается в переговорах с "Борнмутом" о компенсации, а также завершает процесс согласования условий личного контракта с самим Керкезом.

Важный аспект в том, что 21-летний венгр заинтересован в переходе в "Ливерпуль", несмотря на наличие серьезного конкурента по позиции в лице Энди Робертсона.




Метки Борнмут, Керкез, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2025 11:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 19.05.2025 11:41 # brown-ale
    Еще не перешел в Ливер, а уже ротирует.

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  2. division 19.05.2025 11:15 # division
    Колбасе будут давать на ротан с этим Керкезом, он это даже и не скрывает по фото

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  3. redwhitegun 19.05.2025 11:15 # redwhitegun
    несмотря на наличие серьезного конкурента по позиции в лице Энди Робертсона.

    Источник: https://fapl.ru/posts/114902/

    При всем уважении к Робертсону, конкуренции не будет)

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  4. gidro-met 19.05.2025 11:14 # gidro-met
    Ну в целом нормалек Обнова - Фулбэков топчик их свободных на рынке лИвер забрал.

    На фото - Керкез так лайверов зазывает))

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