Светская хроника за понедельник

"Манчестер Сити" потратит 180 миллионов фунтов на двух полузащитников. "Манчестер Юнайтед" сделал предложение о покупке Бриана Мбемо. Назван номер, под которым Джереми Фримпонг будет играть за "Ливерпуль". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Манчестер Сити" планирует потратить 180 миллионов фунтов на полузащитников Флориана Вирца из "Байера" и Тиджани Рейндерса из "Милана". (Daily Mirror)



"Милан" отказался продать Рейндерса в "Сити" за 50.4 млн. фунтов. (TEAMtalk)



"Манчестер Юнайтед" предложил 54 млн. фунтов за вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо. (Fichajes)



"Юнайтед" хочет заполучить полузащитника "Спортинга" Педру Гонсалвеша. (TEAMtalk)



"Юнайтед" следит за голкипером "Астон Виллы" Эмилиано Мартинесом. (The Sun)



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд согласен на понижение зарплаты ради перехода в "Барселону". (Mundo Deportivo)



Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуриньо заинтересован в аренде нападающего "Юнайтед" Расмуса Хейлунда. (Daily Mirror)



Вингер Райан Шерки, которым интересуются "Юнайтед" и "Ливерпуль", покидает "Лион" в конце сезона. (Goal)



Защитник "Арсенала" Якуб Кивер стал целью для "Наполи", однако "канониры" хотят 30 млн. фунтов за 25-летнего поляка. (Calciomercato)



"Вилла" проявляет интерес к нападающему "Барселоны" Феррану Торресу и готова потратить 42 млн. фунтов на игрока. (Mundo Deportivo)



"Вилла" видит в голкипере "Ливерпуля" Кувине Келлехере замену для Эмилиано Мартинеса. (i Sport)



"Вилле" интересен голкипер "Эспаньола" Жоан Гарсия. (Fabrizio Romano)



"Вилла" начала переговоры с "Челси" о выкупе защитника Акселя Дисаси после окончания аренды. (Foot Mercato)



"Ноттингем Форест" и "Марсель" интересуются полузащитником "Фулхэма" Андреасом Перейрой. (Daily Mirror)



Защитник Марк Гехи готов дождаться окончания своего контракта с "Кристал Пэлас", чтобы затем перейти в "Барселону" или "Реал". (The Sun)



Другое



"Юнайтед" не уволит своего главного тренера Рубена Аморима в случае поражения в финале Лиги Европы. (Daily Mirror)



Совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф хочет гарантий от Аморима насчет того, что Рубен готов продолжить работу. (The Sun)



Главный тренер "Шеффилд Юнайтед" Данни Рель изучает предложения в Премьер-Лиге и Бундеслиге. (The Athletic)



Уволенный с поста главного тренера "Уотфорда" Том Клеверли ведет переговоры с "Саутгемптоном". (The Guardian)



Стивен Джеррард — один из пяти претендентов на вакантный пост рулевого "Рейнджерс". (talkSPORT)



Два последних матча полузащитник "Челси" Энцо Фернандес сыграл с воспалением глаза. (BBC)



Защитник Джереми Фримпонг возьмет в "Ливерпуле" 30-й номер, который не использовался 10 лет. (talkSPORT)



Гари Линекер покинет роль ведущего BBC на следующей неделе и не будет освещать матчи Чемпионата Мира в следующем году. (Sky Sports)