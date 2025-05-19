Артета: "Отдам свою жизнь ради трофея с "Арсеналом"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что готов отдать свою жизнь, чтобы принести "канонирам" трофей.

Победой над "Ньюкаслом" со счетом 1:0 накануне "Арсенал" обеспечил себе попадание в Лигу Чемпионов, однако вот уже пять лет "канониры" не знают трофеев.



Артета по-прежнему убежден, что "Арсенал" находится на правильном пути, и Микель готов на все, чтобы прервать эту бестрофейную серию.



"Мы должны ценить то, что мы делаем. Если мы не можем видеть этого, то это очень опасная вещь".



"Я знаю, что фанаты не хотят видеть нас там, где мы сейчас, не хотят видеть, как мы стучимся в эту дверь каждый год, но важно убедиться, что мы ясно смотрим на вещи".



"Я знаю, через что мы прошли в последние девять с половиной месяцев, и знаю историю этого сезона Премьер-Лиги. Есть команды, которые совершенно развалились, не оказавшись и на 70 процентов в нашей ситуации, а мы — нет. И я по-настоящему ценю это".



"У "Ливерпуля" есть трофей, у нас — нет. Мы не удовлетворены и расстроены. Но я думаю, мы на правильной траектории".



"Я могу пообещать, что сделаю все возможное для завоевания трофея и отдам свою жизнь, выжимая каждого здесь до последней капли, чтобы получить максимальную отдачу", — цитирует Артету The Independent.