"Арсенал" выиграл у "Ньюкасла" битву за второе место

Гол Деклана Райса позволил "Арсеналу" одержать победу 1:0 над "Ньюкаслом" и застолбить за собой второе место в Премьер-Лиге третий сезон подряд.

В заявку "канониров" впервые с 5 февраля попал Кай Хаверц, начав матч в запасе. Деклан Райс залечил свое бедро и вышел с первых минут.



"Сороки" неожиданно недосчитались Александера Исака, чье место в нападении занял Каллум Уилсон.



Первый опасный момент возник на шестой минуте, когда голкипер хозяев Давид Райя неудачно ввел мяч в игру, но затем сам же исправил ситуацию, отразив удар Бруно Гимараэса и не позволив Уилсону сыграть на добивании.



Вскоре Райя совершил еще несколько сейвов, не позволив отличиться Тино Ливраменто, Харви Барнсу, Дэну Берну и Свену Ботману.



"Арсенал" кое-как продержался до перерыва, а с началом второго тайма пришел в себя и на 55-й минуте даже открыл счет. Это Деклан Райс пробил в касание с подступов к штрафной — 1:0.



Гол придал "канонирам" уверенности, и в дальнейшем они владели инициативой. У "Ньюкасла" игра впереди не ладилась — "сороки" оживились лишь в заключительные 10 минут и устроили штурм, но ничего изменить не смогли.



"Ньюкасл" очень хорошо провел первый тайм, и "сорокам" не хватило лишь гола. Однако продолжить в том же духе после перерыва команда Эдди Хау не смогла, за что и поплатилась.



"Арсенал" — "Ньюкасл". Отчет о матче