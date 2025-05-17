Кукурелья принес "Челси" победу над "Манчестер Юнайтед"

Марк Кукурелья Гол Марка Кукурельи позволил "Челси" вырвать победу 1:0 против "Манчестер Юнайтед" и удержаться в топ-5 Премьер-Лиги.

На острие атак "синих" оказался 19-летний Тайрик Джордж, заменив дисквалифицированного Николаса Джексона. Также с первых минут вышли Тосин Адарабиойо и Рис Джеймс.

На ворота "красных дьяволов" вернулся Андре Онана. Свой шанс получили и Харри Магуайр, Виктор Линделеф, Патрик Доргу, Каземиро.

Матч на "Стэмфорд Бридж" начался с незасчитанного гола гостей. Харри Магуайр остался в чужой штрафной после стандарта и ногой поразил ворота с передачи верхом, однако был определен офсайд.

На 24-й минуте Джеймс отметился крученым ударом с дистанции по летящему мячу — "Юнайтед" спасла штанга.

"Челси" выглядел лучше своего соперника, но для забитого гола в первом тайме сделал недостаточно, за 45 минут лишь раз пробив в створ.

На 61-й минуте рефери Крис Кавана назначил пенальти в ворота "дьяволов", но затем сходил к монитору и убедился, что упавший в чужой штрафной Джордж симулировал.

Спустя восемь минут уже Амад Диалло нырнул в штрафной, но на сей раз вмешательство VAR не потребовалось — Кавана сразу показал игроку "горчичник" за симуляцию.

На 71-й минуте счет все-таки был открыт. Джеймс заложил финт на границе штрафной, после чего набросил мяч на голову Марка Кукурельи — 1:0.

В остатке матча гости наиграли на свой единственный за всю игру удар в створ, но реальных моментов сравнять счет не создали. Скорее, хозяева могли забить второй.

Со скрипом, но "Челси" все-таки одержал столь необходимую победу для попадания в Лигу Чемпионов, а "Юнайтед" оформил дежурное поражение и теперь будет готовиться к финалу Лиги Европы.

"Челси" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче




Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2025 00:20

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 17.05.2025 00:37 # thegodfather
    Сначала вар не дал пенку 100% за руку хейлунда
    Потом вар отнял пенку. Хотя как по мне та контакт был, он рукой его правую ногу снес. Да он подрисовал, без б, но контакт был и такие пенки ставили и не раз.

    Ну а 2 кк за прямую ногу высоко подтяную это без комментариев, особенно угарте. Там ваще никакой попытки в мяч играть. Буэ бля, просто гнида сидела. Не удивлюсь если рили тейлор

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  2. b84 17.05.2025 00:35 # b84
    огонь борьба за лч

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  3. chelsiukpro 17.05.2025 00:35 # chelsiukpro
    С МУ всегда тяжко играть! Они глиномесы, сами неиграют и другим недают... Я ранее ставил с мю на ничью а НЮ победа Челси. А тут все по другому закрутилось начиная с колбасы.

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  4. gidro-met 17.05.2025 00:34 # gidro-met
    Вдумайтесь , с такими игроками и в такой форме -

    Прошли на шару демотивированных Фулхэмов, Эвертонов, Лифак, МанКуни..

    И осталось только Лесополка одна)

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  5. explosion 17.05.2025 00:34 # explosion
    https://ibb.co/99HQqq6T

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  6. thegodfather 17.05.2025 00:33 # thegodfather
    А так да, физическая готовность команды ужас. Первый тайм пешком.
    Кайседо и куку лучие весь сезон.
    Палмер все равно не то пальто, чета с ним стало, регресс какой-то.

    Хуй зна, против форест будет сложно без напа.

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  7. gidro-met 17.05.2025 00:31 # gidro-met
    Ничего , манкунианцы !

    У вас ещё будет шанс приподнять репутацию клуба в АПЛ.

    Вам нужно будет ВСЕГО ЛИШЬ - дома не проиграть Астон Вилле

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  8. brown-ale 17.05.2025 00:28 # brown-ale
    На это было больно смотреть. Бой двух инвалидов.

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  9. chelsiukpro 17.05.2025 00:27 # chelsiukpro
    С Победой! Влюбом случае XG в пользу Челси! Очень жаль НЮ проиграли так свободно шли бы к ЛЧ! И конечно надо привыкнуть что Челси не когда судьй непомогают а напротив отбирают голевые нарушения!

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  10. kellborn 17.05.2025 00:27 # kellborn
    Даже блять моего колдовства не хватило, чтобы вытащить этих мразей косолапых хотя бы на ничейку сраную.

    Надеюсь эти говнари вылетят нахер в следующем сезоне.

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  11. explosion 17.05.2025 00:26 # explosion
    Дежурная победа над сбродом из подвала таблицы.
    Удачи ТТХ в финале.

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  12. gidro-met 17.05.2025 00:24 # gidro-met
    Форесту воткнуть мгновенно в первом тайме и пусть эта лесопилка сама раскрывается !

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  13. skydreams 17.05.2025 00:22 # skydreams
    с победой братья-пенсики... но бля игра полное говно. в самом важном матче сезона так играть у себя дома это кошмар

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  14. gidro-met 17.05.2025 00:22 # gidro-met
    Челси слабенько , чисто на бистах топовых разрушителях выезжаем кое-как. Что за вингеры с Палмером , что атаккера нормального нет. В нулевые им бы Фергюсон просто въе6ал бы уже чем нибудь ))

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  15. narcot 17.05.2025 00:21 # narcot
    обоссанный говнофутбол отскочил

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  16. farot 17.05.2025 00:21 # farot
    шершавой гривой по губам

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  17. imf-tau 17.05.2025 00:20 # imf-tau
    Играли два говна, но наше говно даже суп не спас.

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  18. thegodfather 17.05.2025 00:20 # thegodfather
    Ебучий скам последний геморрой выдушил, абы поднасрать.
    удачи шпорам в финале

    1.5 пенки на судье, 2 красных на судье.

    Просто интересно что за чмо за варом.
    Это п13дец

    Источник: https://fapl.ru/posts/114854/?c=1

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