Кукурелья принес "Челси" победу над "Манчестер Юнайтед"
Гол Марка Кукурельи позволил "Челси" вырвать победу 1:0 против "Манчестер Юнайтед" и удержаться в топ-5 Премьер-Лиги.
На острие атак "синих" оказался 19-летний Тайрик Джордж, заменив дисквалифицированного Николаса Джексона. Также с первых минут вышли Тосин Адарабиойо и Рис Джеймс.
На ворота "красных дьяволов" вернулся Андре Онана. Свой шанс получили и Харри Магуайр, Виктор Линделеф, Патрик Доргу, Каземиро.
Матч на "Стэмфорд Бридж" начался с незасчитанного гола гостей. Харри Магуайр остался в чужой штрафной после стандарта и ногой поразил ворота с передачи верхом, однако был определен офсайд.
На 24-й минуте Джеймс отметился крученым ударом с дистанции по летящему мячу — "Юнайтед" спасла штанга.
"Челси" выглядел лучше своего соперника, но для забитого гола в первом тайме сделал недостаточно, за 45 минут лишь раз пробив в створ.
На 61-й минуте рефери Крис Кавана назначил пенальти в ворота "дьяволов", но затем сходил к монитору и убедился, что упавший в чужой штрафной Джордж симулировал.
Спустя восемь минут уже Амад Диалло нырнул в штрафной, но на сей раз вмешательство VAR не потребовалось — Кавана сразу показал игроку "горчичник" за симуляцию.
На 71-й минуте счет все-таки был открыт. Джеймс заложил финт на границе штрафной, после чего набросил мяч на голову Марка Кукурельи — 1:0.
В остатке матча гости наиграли на свой единственный за всю игру удар в створ, но реальных моментов сравнять счет не создали. Скорее, хозяева могли забить второй.
Со скрипом, но "Челси" все-таки одержал столь необходимую победу для попадания в Лигу Чемпионов, а "Юнайтед" оформил дежурное поражение и теперь будет готовиться к финалу Лиги Европы.
"Челси" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
17.05.2025 00:20
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Последние комментарии:
Сначала вар не дал пенку 100% за руку хейлунда
Потом вар отнял пенку. Хотя как по мне та контакт был, он рукой его правую ногу снес. Да он подрисовал, без б, но контакт был и такие пенки ставили и не раз.
Ну а 2 кк за прямую ногу высоко подтяную это без комментариев, особенно угарте. Там ваще никакой попытки в мяч играть. Буэ бля, просто гнида сидела. Не удивлюсь если рили тейлор
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огонь борьба за лч
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С МУ всегда тяжко играть! Они глиномесы, сами неиграют и другим недают... Я ранее ставил с мю на ничью а НЮ победа Челси. А тут все по другому закрутилось начиная с колбасы.
(ответить)
Вдумайтесь , с такими игроками и в такой форме -
Прошли на шару демотивированных Фулхэмов, Эвертонов, Лифак, МанКуни..
И осталось только Лесополка одна)
(ответить)
https://ibb.co/99HQqq6T
(ответить)
А так да, физическая готовность команды ужас. Первый тайм пешком.
Кайседо и куку лучие весь сезон.
Палмер все равно не то пальто, чета с ним стало, регресс какой-то.
Хуй зна, против форест будет сложно без напа.
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Ничего , манкунианцы !
У вас ещё будет шанс приподнять репутацию клуба в АПЛ.
Вам нужно будет ВСЕГО ЛИШЬ - дома не проиграть Астон Вилле
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На это было больно смотреть. Бой двух инвалидов.
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С Победой! Влюбом случае XG в пользу Челси! Очень жаль НЮ проиграли так свободно шли бы к ЛЧ! И конечно надо привыкнуть что Челси не когда судьй непомогают а напротив отбирают голевые нарушения!
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Даже блять моего колдовства не хватило, чтобы вытащить этих мразей косолапых хотя бы на ничейку сраную.
Надеюсь эти говнари вылетят нахер в следующем сезоне.
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Дежурная победа над сбродом из подвала таблицы.
Удачи ТТХ в финале.
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Форесту воткнуть мгновенно в первом тайме и пусть эта лесопилка сама раскрывается !
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с победой братья-пенсики... но бля игра полное говно. в самом важном матче сезона так играть у себя дома это кошмар
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Челси слабенько , чисто на бистах топовых разрушителях выезжаем кое-как. Что за вингеры с Палмером , что атаккера нормального нет. В нулевые им бы Фергюсон просто въе6ал бы уже чем нибудь ))
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обоссанный говнофутбол отскочил
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шершавой гривой по губам
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Играли два говна, но наше говно даже суп не спас.
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Ебучий скам последний геморрой выдушил, абы поднасрать.
удачи шпорам в финале
1.5 пенки на судье, 2 красных на судье.
Просто интересно что за чмо за варом.
Это п13дец
Источник: https://fapl.ru/posts/114854/?c=1
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