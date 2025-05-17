Кукурелья принес "Челси" победу над "Манчестер Юнайтед"

Гол Марка Кукурельи позволил "Челси" вырвать победу 1:0 против "Манчестер Юнайтед" и удержаться в топ-5 Премьер-Лиги.

На острие атак "синих" оказался 19-летний Тайрик Джордж, заменив дисквалифицированного Николаса Джексона. Также с первых минут вышли Тосин Адарабиойо и Рис Джеймс.



На ворота "красных дьяволов" вернулся Андре Онана. Свой шанс получили и Харри Магуайр, Виктор Линделеф, Патрик Доргу, Каземиро.



Матч на "Стэмфорд Бридж" начался с незасчитанного гола гостей. Харри Магуайр остался в чужой штрафной после стандарта и ногой поразил ворота с передачи верхом, однако был определен офсайд.



На 24-й минуте Джеймс отметился крученым ударом с дистанции по летящему мячу — "Юнайтед" спасла штанга.



"Челси" выглядел лучше своего соперника, но для забитого гола в первом тайме сделал недостаточно, за 45 минут лишь раз пробив в створ.



На 61-й минуте рефери Крис Кавана назначил пенальти в ворота "дьяволов", но затем сходил к монитору и убедился, что упавший в чужой штрафной Джордж симулировал.



Спустя восемь минут уже Амад Диалло нырнул в штрафной, но на сей раз вмешательство VAR не потребовалось — Кавана сразу показал игроку "горчичник" за симуляцию.



На 71-й минуте счет все-таки был открыт. Джеймс заложил финт на границе штрафной, после чего набросил мяч на голову Марка Кукурельи — 1:0.



В остатке матча гости наиграли на свой единственный за всю игру удар в створ, но реальных моментов сравнять счет не создали. Скорее, хозяева могли забить второй.



Со скрипом, но "Челси" все-таки одержал столь необходимую победу для попадания в Лигу Чемпионов, а "Юнайтед" оформил дежурное поражение и теперь будет готовиться к финалу Лиги Европы.



"Челси" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче