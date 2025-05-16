Объявлено название нового стадиона "Эвертона"

Новый стадион Эвертона "Эвертон" объявил название своего нового стадиона, на который "ириски" переезжают со следующего сезона.

В ближайшую субботу "Эвертон" сыграет против "Саутгемптона" в Премьер-Лиге, и это будет последний матч "ирисок" на "Гудисон Парк".

Затем "Гудисон Парк" будет ограничен по вместимости и передан в пользование женской команды "Эвертона".

А команда Дэвида Мойеса со следующего сезона будет выступать на новом 53-тысячном стадионе, построенном в Брэмли-Мур Док, портовом районе Ливерпуля.

Этот новый стадион будет носить название "Хилл Дикинсон" — в честь юридической фирмы Hill Dickinson, заключившей контракт с "Эвертоном" по переименованию арены.


Метки стадионы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2025 21:00

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Последние комментарии:




  1. closer 16.05.2025 21:32 # closer
    Dick in son

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  2. hunter022 16.05.2025 21:17 # hunter022
    "The heart of Liverpool football"- отличное название для стадиона Эвертона.

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