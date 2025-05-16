Объявлено название нового стадиона "Эвертона"

"Эвертон" объявил название своего нового стадиона, на который "ириски" переезжают со следующего сезона.

В ближайшую субботу "Эвертон" сыграет против "Саутгемптона" в Премьер-Лиге, и это будет последний матч "ирисок" на "Гудисон Парк".



Затем "Гудисон Парк" будет ограничен по вместимости и передан в пользование женской команды "Эвертона".



А команда Дэвида Мойеса со следующего сезона будет выступать на новом 53-тысячном стадионе, построенном в Брэмли-Мур Док, портовом районе Ливерпуля.



Этот новый стадион будет носить название "Хилл Дикинсон" — в честь юридической фирмы Hill Dickinson, заключившей контракт с "Эвертоном" по переименованию арены.