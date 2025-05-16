37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

Коул Палмер и Бруну Фернандеш В пятницу, 16 мая, двумя поединками стартует 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АСТОН ВИЛЛА — ТОТТЕНХЭМ 21:30 Онлайн-трансляция Прогноз

"Астон Вилла" не проигрывает дома уже 20 матчей кряду во всех соревнованиях (14 побед, 6 ничьих), и это лучшая серия клуба за 48 лет. "Тоттенхэм" потерпел семь поражений в 10 последних поединках Премьер-Лиги, единственную победу на этом отрезке одержав против занимающего последнее место "Саутгемптона". "Шпоры" выиграли обе последние встречи с "вилланами" в чемпионате с общим счетом 8:1.

Полузащитник "Виллы" Джейкоб Рэмси отбывает дисквалификацию. Юри Тилеманс под вопросом, Маркус Рэшфорд все еще травмирован.

Вингер "Тоттенхэма" Деян Кулусевски перенес операцию на колене и теперь пропустит месяцы. В лазарете также остаются Джеймс Мэддисон и Лукас Бергвалл. Сон Хен Мин недавно вернулся в строй после месяца отсутствия.

ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:15 Онлайн-трансляция Прогноз

В 22 предыдущих сезонах английского чемпионата "Челси" никогда не проигрывал заключительный домашний матч (15 побед, 7 ничьих). "Манчестер Юнайтед" не знает побед в Премьер-Лиге уже семь поединков кряду (2 ничьи, 5 поражений). "Синие" выиграли лишь одну из 14 последних встреч с "красными дьяволами" в чемпионате (8 ничьих, 5 поражений).

Нападающий "Челси" Николас Джексон был удален против "Ньюкасла" и теперь приступает к дисквалификации. Способные его заменить Кристофер Нкунку и Марк Гиу травмированы. Джейдон Санчо не сыграет из-за условий своей аренды.

"Юнайтед" будет лишен Лени Йоро, Маттейса Де Лигта, Эйдена Хевена, Лисандро Мартинеса, Диогу Далота и Джошуа Зиркзее.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2025 13:00

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Последние комментарии:




  1. sellman 16.05.2025 14:38 # sellman
    Предполагаемые составы от братика селлмана:

    ИМПЕРАТОРЫ

    --------Дыркасанчез-------
    Джеймс--Чалоба--Колвил--Кукурелья
    --------Кайседо----Лавиа---------------
    Мадусрака----Палмер-----Енцо
    -------------Нето------------

    БОМЖИТАЗЫ

    ---------------Онана-------------
    ---Мазруи---Макваир-----Шоу
    Диалло---Каземиро---Угарте---Доргу
    --------Гарнача---------Бруно
    --------------Хуйланд---------

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  2. forester-ibe 16.05.2025 14:17 # forester-ibe
    Кокаинский бегает от Путина как синие лохи от ЛЧ))))

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  3. imf-tau 16.05.2025 13:54 # imf-tau
    Ничейка читается.

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  4. mansmm 16.05.2025 13:24 # mansmm
    Как встретили погранцы Григория Даштамирова

    16.05.2025 12:14 #
    felix-the-cat

    Очередная тряпка для мытья полов
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    Источник: https://fapl.ru/posts/114842/?c=1

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  5. tigerpool 16.05.2025 13:10 # tigerpool
    Пенсы если хотят играть в ЛЧ, обязаны показать тот футбол, что показали против ЧЕМПИОНОВ. В целом победа хозяев на изи, тут даже к гадалке не ходи. С учетом травм и финала, скум и куры могут выставит вовсе третьи составы.

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  6. sean-dyche18plus 16.05.2025 13:09 # sean-dyche18plus
    да поможет аллах футбольному клубу киндзмараульси добыть столь нужные 3 очка в матче с самым неудобным соперником за последние лет 10.кукурелья верим.нкунка верим.нужно напомнить о своем существовании перед открытием то.

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  7. hunter022 16.05.2025 13:04 # hunter022
    Сегодня вроде пятница

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  8. thegodfather 16.05.2025 13:01 # thegodfather
    Вперед императорсииии

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