37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В пятницу, 16 мая, двумя поединками стартует 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АСТОН ВИЛЛА — ТОТТЕНХЭМ 21:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Астон Вилла" не проигрывает дома уже 20 матчей кряду во всех соревнованиях (14 побед, 6 ничьих), и это лучшая серия клуба за 48 лет. "Тоттенхэм" потерпел семь поражений в 10 последних поединках Премьер-Лиги, единственную победу на этом отрезке одержав против занимающего последнее место "Саутгемптона". "Шпоры" выиграли обе последние встречи с "вилланами" в чемпионате с общим счетом 8:1.



Полузащитник "Виллы" Джейкоб Рэмси отбывает дисквалификацию. Юри Тилеманс под вопросом, Маркус Рэшфорд все еще травмирован.



Вингер "Тоттенхэма" Деян Кулусевски перенес операцию на колене и теперь пропустит месяцы. В лазарете также остаются Джеймс Мэддисон и Лукас Бергвалл. Сон Хен Мин недавно вернулся в строй после месяца отсутствия.



ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:15 Онлайн-трансляция Прогноз



В 22 предыдущих сезонах английского чемпионата "Челси" никогда не проигрывал заключительный домашний матч (15 побед, 7 ничьих). "Манчестер Юнайтед" не знает побед в Премьер-Лиге уже семь поединков кряду (2 ничьи, 5 поражений). "Синие" выиграли лишь одну из 14 последних встреч с "красными дьяволами" в чемпионате (8 ничьих, 5 поражений).



Нападающий "Челси" Николас Джексон был удален против "Ньюкасла" и теперь приступает к дисквалификации. Способные его заменить Кристофер Нкунку и Марк Гиу травмированы. Джейдон Санчо не сыграет из-за условий своей аренды.



"Юнайтед" будет лишен Лени Йоро, Маттейса Де Лигта, Эйдена Хевена, Лисандро Мартинеса, Диогу Далота и Джошуа Зиркзее.