37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В пятницу, 16 мая, двумя поединками стартует 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
АСТОН ВИЛЛА — ТОТТЕНХЭМ 21:30 Онлайн-трансляция Прогноз
"Астон Вилла" не проигрывает дома уже 20 матчей кряду во всех соревнованиях (14 побед, 6 ничьих), и это лучшая серия клуба за 48 лет. "Тоттенхэм" потерпел семь поражений в 10 последних поединках Премьер-Лиги, единственную победу на этом отрезке одержав против занимающего последнее место "Саутгемптона". "Шпоры" выиграли обе последние встречи с "вилланами" в чемпионате с общим счетом 8:1.
Полузащитник "Виллы" Джейкоб Рэмси отбывает дисквалификацию. Юри Тилеманс под вопросом, Маркус Рэшфорд все еще травмирован.
Вингер "Тоттенхэма" Деян Кулусевски перенес операцию на колене и теперь пропустит месяцы. В лазарете также остаются Джеймс Мэддисон и Лукас Бергвалл. Сон Хен Мин недавно вернулся в строй после месяца отсутствия.
ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:15 Онлайн-трансляция Прогноз
В 22 предыдущих сезонах английского чемпионата "Челси" никогда не проигрывал заключительный домашний матч (15 побед, 7 ничьих). "Манчестер Юнайтед" не знает побед в Премьер-Лиге уже семь поединков кряду (2 ничьи, 5 поражений). "Синие" выиграли лишь одну из 14 последних встреч с "красными дьяволами" в чемпионате (8 ничьих, 5 поражений).
Нападающий "Челси" Николас Джексон был удален против "Ньюкасла" и теперь приступает к дисквалификации. Способные его заменить Кристофер Нкунку и Марк Гиу травмированы. Джейдон Санчо не сыграет из-за условий своей аренды.
"Юнайтед" будет лишен Лени Йоро, Маттейса Де Лигта, Эйдена Хевена, Лисандро Мартинеса, Диогу Далота и Джошуа Зиркзее.
16.05.2025 13:00
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Последние комментарии:
Предполагаемые составы от братика селлмана:
ИМПЕРАТОРЫ
--------Дыркасанчез-------
Джеймс--Чалоба--Колвил--Кукурелья
--------Кайседо----Лавиа---------------
Мадусрака----Палмер-----Енцо
-------------Нето------------
БОМЖИТАЗЫ
---------------Онана-------------
---Мазруи---Макваир-----Шоу
Диалло---Каземиро---Угарте---Доргу
--------Гарнача---------Бруно
--------------Хуйланд---------
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Кокаинский бегает от Путина как синие лохи от ЛЧ))))
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Ничейка читается.
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Как встретили погранцы Григория Даштамирова
16.05.2025 12:14 #
felix-the-cat
Очередная тряпка для мытья полов
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Источник: https://fapl.ru/posts/114842/?c=1
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Пенсы если хотят играть в ЛЧ, обязаны показать тот футбол, что показали против ЧЕМПИОНОВ. В целом победа хозяев на изи, тут даже к гадалке не ходи. С учетом травм и финала, скум и куры могут выставит вовсе третьи составы.
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да поможет аллах футбольному клубу киндзмараульси добыть столь нужные 3 очка в матче с самым неудобным соперником за последние лет 10.кукурелья верим.нкунка верим.нужно напомнить о своем существовании перед открытием то.
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Сегодня вроде пятница
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Вперед императорсииии
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