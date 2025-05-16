МЮ не будет крупно тратиться на нового голкипера

Первый номер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана может чувствовать себя в безопасности, потому что клуб не планирует выделять существенных средств на укрепление последнего рубежа грядущим летом.

Онана весьма уверенно начал этого сезон, но затем вернулся к своим ошибкам, которыми изобиловала прошлая, его дебютная за "Юнайтед", кампания.



В прошлом месяце главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим даже вывел Онана из состава, когда Андре отметился парой ляпов в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Лиона".



Тем не менее, Manchester Evening News утверждает, что "Юнайтед" не собирается крупно тратиться на нового голкипера, только если Онана не решит уйти.



В приоритете у Аморима усиление других позиций, хотя "Юнайтед" держит руку на пульсе и уже присматривает недорогой вариант на замену своему запасному голкиперу Алтаю Байындыру.



Также сообщается, что "Юнайтед" решил продлить своего третьего голкипера в лице 39-летнего Тома Хитона, который свой последний матч сыграл еще в феврале 2023.