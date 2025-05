Светская хроника за пятницу

"Ливерпуль" интересуется Кристофером Нкунку. "Борнмут" назначил цену за Милоша Керкеза. Весле Фофана лишили водительских прав на два года. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

Будущее нападающего Расмуса Хейлунда в "Манчестер Юнайтед" находится под вопросом. (The Telegraph)



"Ливерпуль" проявляет интерес к нападающему "Челси" Кристоферу Нкунку, за которым также следят "Ньюкасл" и "Бавария". (Foot Mercato)



"Ливерпуль", "Реал" и "Барселона" хотят полузащитника "Кристал Пэлас" Адама Уортона, которого "орлы" готовы отпустить за 60 миллионов фунтов. (Daily Mail)



"Борнмут" установил цену в 45 млн. фунтов за левого защитника Милоша Керкеза, которого хочет "Ливерпуль". (i Sport)



"Лацио" выкупит защитника Нуну Тавареша у "Арсенала" после сезона аренды за 7.6 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)



34-летний полузащитник Том Кэрни покидает "Фулхэм" и может найти пристанище в вышедшем в Чемпионшип "Рексеме". (talkSPORT)



Другое



"Эвертон" уменьшит вместимость "Гудисон Парк", прежде чем туда переедет женская команда "ирисок". (BBC)



ФИФА предлагает Англии подумать о проведении Чемпионата Мира 2038 года. (The Sun)



Бывший защитник "Лидса" Стивен Уорнок рекомендовал клубу с "Элланд Роуд" позвать главного тренера "Фенербахче" Жозе Моуриньо на место Даниэля Фарке. (Daily Mirror)



"Ноттингем Форест" проведет расследование в отношении своей медицинской службы, которая проглядела травму живота нападающего Тайво Авоньи. (The Sun)



Защитник "Челси" Весле Фофана был лишен водительских прав на два года как злостный нарушитель скоростного режима. (The Sun)