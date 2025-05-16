Рэтклифф стал беднее на 6.5 млрд. фунтов
За последние 12 месяцев состояние совладельца "Манчестер Юнайтед" сэра Джима Рэтклиффа снизилось на колоссальные 6.5 млрд. фунтов.
За последний год Рэтклифф, управляя "Юнайтед", принял ряд непопулярных решений, включая сокращение персонала и повышение цен на сезонные абонементы. Сэр Джим поступил так не от хорошей жизни, а из-за угрозы для клуба нарушить правила финансового фейр-плей или даже обанкротиться.
Не все гладко у Рэтклиффа и с личными финансами, как следует из свежего рейтинга богатейших людей Британии от The Times за 2025 год.
В этом рейтинге Рэтклифф занимал четвертое в 2024 году и был на вершине в 2018. На сей раз основатель химической компании Ineos расположился только на седьмой строчке, отмечает Daily Mirror.
За год состояние 72-летнего бизнесмена снизилось с 23.5 до 17 млрд. фунтов, и это рекордное падение во всем рейтинге.
16.05.2025 10:00
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спорнём что у глейзеров все ок?)
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ясно, бомжара старый
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