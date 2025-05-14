"Сити" обратился к "Милану" насчет Рейндерса

"Манчестер Сити" обратился к итальянскому "Милану" и выразил намерение приобрести полузащитника Тиджани Рейндерса.

По информации The Athletic, переговоры по Рейндерсу находятся на ранней стадии, и "Сити" пока не выдвигал свое предложение, но процесс должен ускориться после того, как "Милан" сыграет против "Болоньи" в финале Кубка Италии в среду вечером.



Рейндерс является ключевой трансферной целью для "Сити" на грядущее лето, и это не зависит от интереса "горожан" к Флориану Вирцу из "Байера" с Морганом Гиббс-Уайтом из "Ноттингем Форест", которые играют в более атакующей роли.



Рейндерс является классической "восьмеркой", но также способен сыграть в опорной зоне, где "Сити" почти весь сезон отчаянно не хватало травмированного Родри.



Рейндерс сыграл 101 матчей за "Милан" после своего перехода из АЗ в 2023 году. В этом сезоне 26-летний голландец забил 10 голов и отдал пять результативных передач, и Кубок Италии может стать его вторым трофеем с "россонери" — после выигранного в январе Суперкубка Италии.