"Гудисон Парк" спасен от бульдозера

"Эвертон" передумал сносить стадион "Гудисон Парк", который станет домом для домашней команды "ирисок".

Со следующего сезона "Эвертон" переезжает на новый 53-тысячный стадион, построенный в Брэмли-Мур Док, портовом районе Ливерпуля.



Ранее "Эвертон" планировал инвестировать 82 миллиона фунтов, чтобы снести "Гудисон Парк", построив на его месте жилье, дом престарелых, торговые площади и парк.



Однако в декабре "Эвертон" обрел новых владельцев в лице The Friedkin Group, которые решили, что 132-летняя арена продолжит свое существование.



Как отмечает BBC, со своей вместимостью в 39,572 зрителя "Гудисон Парк" станет самым крупным стадионом в стране среди женских команд.