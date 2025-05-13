"Гудисон Парк" спасен от бульдозера
"Эвертон" передумал сносить стадион "Гудисон Парк", который станет домом для домашней команды "ирисок".
Со следующего сезона "Эвертон" переезжает на новый 53-тысячный стадион, построенный в Брэмли-Мур Док, портовом районе Ливерпуля.
Ранее "Эвертон" планировал инвестировать 82 миллиона фунтов, чтобы снести "Гудисон Парк", построив на его месте жилье, дом престарелых, торговые площади и парк.
Однако в декабре "Эвертон" обрел новых владельцев в лице The Friedkin Group, которые решили, что 132-летняя арена продолжит свое существование.
Как отмечает BBC, со своей вместимостью в 39,572 зрителя "Гудисон Парк" станет самым крупным стадионом в стране среди женских команд.
13.05.2025 19:00
Просмотров: 640
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Однако в декабре "Эвертон" обрел новых владельцев в лице The Friedkin Group, которые решили, что 132-тысячная арена продолжит свое существование.
Источник: https://fapl.ru/posts/114792/
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий