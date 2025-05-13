"Гудисон Парк" спасен от бульдозера

Гудисон Парк "Эвертон" передумал сносить стадион "Гудисон Парк", который станет домом для домашней команды "ирисок".

Со следующего сезона "Эвертон" переезжает на новый 53-тысячный стадион, построенный в Брэмли-Мур Док, портовом районе Ливерпуля.

Ранее "Эвертон" планировал инвестировать 82 миллиона фунтов, чтобы снести "Гудисон Парк", построив на его месте жилье, дом престарелых, торговые площади и парк.

Однако в декабре "Эвертон" обрел новых владельцев в лице The Friedkin Group, которые решили, что 132-летняя арена продолжит свое существование.

Как отмечает BBC, со своей вместимостью в 39,572 зрителя "Гудисон Парк" станет самым крупным стадионом в стране среди женских команд.


Метки Гудисон Парк, стадионы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2025 19:00

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  1. amirhan-gurazhev 13.05.2025 19:10 # amirhan-gurazhev
    Однако в декабре "Эвертон" обрел новых владельцев в лице The Friedkin Group, которые решили, что 132-тысячная арена продолжит свое существование.

    Источник: https://fapl.ru/posts/114792/

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