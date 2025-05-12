Рейндерс стал серьезной целью для "Сити"

"Манчестер Сити" сделал полузащитника Тинджани Рейндерса своей серьезной трансферной целью на грядущее летом.

"Сити" только в январе укрепил центр поля, пригласив Нико Гонсалеса из "Порту". Вдобавок на пороге возвращения в строй находится Родри.



Однако "Сити" все равно задумывается о приглашении Рейндерса, который является традиционной "восьмеркой", но показал себя эффективным и в качестве опорника.



Как сообщает The Telegraph, "Милан" ожидает предложений по Рейндерсу в предстоящее трансферное окно, оценивая 26-летнего игрока сборной Голландии более чем в 55 миллионов фунтов.



Рейндерс даже может стать рекордной продажей в истории "Милана", отобрав это звание у Кака, за которого "Реал" в свое время заплатил 57 млн. фунтов.



После омраченного травмами сезона главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола чувствует, что ему нужно увеличить глубину состава и добавить игроков, которые могут играть дважды в неделю, а Рейндерс регулярно выходит в стартовом составе "Милана" последние два года.