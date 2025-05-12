Цвайер рассудит финал Лиги Европы

УЕФА объявил о назначении рефери Феликса Цвайера на финал Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом".

Цвайер только на прошлой неделе обслуживал матч с участием английской команды, зафиксировав поражение "Арсенала" в гостях у ПСЖ со счетом 2:1 в рамках полуфинала Лиги Чемпионов.



Английский финал в Бильбао 21 мая станем вторым большим достижением в карьере 43-летнего Цвайера после финала Лиги Наций в 2023 году.



Немецкий рефери также обслуживал победный для сборной Англии полуфинал Евро-2024 против Голландии прошлым летом.



Но прежде всего Цвайер известен другим. В 2006 году Феликс был дисквалифицирован на шесть месяцев за участие в договорном матче и получение взятки.