Цвайер рассудит финал Лиги Европы
УЕФА объявил о назначении рефери Феликса Цвайера на финал Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом".
Цвайер только на прошлой неделе обслуживал матч с участием английской команды, зафиксировав поражение "Арсенала" в гостях у ПСЖ со счетом 2:1 в рамках полуфинала Лиги Чемпионов.
Английский финал в Бильбао 21 мая станем вторым большим достижением в карьере 43-летнего Цвайера после финала Лиги Наций в 2023 году.
Немецкий рефери также обслуживал победный для сборной Англии полуфинал Евро-2024 против Голландии прошлым летом.
Но прежде всего Цвайер известен другим. В 2006 году Феликс был дисквалифицирован на шесть месяцев за участие в договорном матче и получение взятки.
12.05.2025 18:00
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ПСЖ-Арсенал нормально отсудил, вопросов не было)
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Но прежде всего Цвайер известен другим. В 2006 году Феликс был дисквалифицирован на шесть месяцев за участие в договорном матче и получение взятки.
Источник: https://fapl.ru/posts/114772/#reply
В 2006 ему было 24 года.
Не уверен, что в таком возрасте ему разрешили бы судить официальные матчи
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