Цвайер рассудит финал Лиги Европы

Феликс Цвайер УЕФА объявил о назначении рефери Феликса Цвайера на финал Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом".

Цвайер только на прошлой неделе обслуживал матч с участием английской команды, зафиксировав поражение "Арсенала" в гостях у ПСЖ со счетом 2:1 в рамках полуфинала Лиги Чемпионов.

Английский финал в Бильбао 21 мая станем вторым большим достижением в карьере 43-летнего Цвайера после финала Лиги Наций в 2023 году.

Немецкий рефери также обслуживал победный для сборной Англии полуфинал Евро-2024 против Голландии прошлым летом.

Но прежде всего Цвайер известен другим. В 2006 году Феликс был дисквалифицирован на шесть месяцев за участие в договорном матче и получение взятки.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, УЕФА, Цвайер

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2025 18:00

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  1. redwhitegun 12.05.2025 18:57 # redwhitegun
    ПСЖ-Арсенал нормально отсудил, вопросов не было)

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  2. naby-keita 12.05.2025 18:25 # naby-keita
    Но прежде всего Цвайер известен другим. В 2006 году Феликс был дисквалифицирован на шесть месяцев за участие в договорном матче и получение взятки.

    Источник: https://fapl.ru/posts/114772/#reply

    В 2006 ему было 24 года.
    Не уверен, что в таком возрасте ему разрешили бы судить официальные матчи

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