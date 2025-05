Светская хроника за понедельник

"Аль-Хиляль" не оставляет попыток переманить Бруну Фернандеша. "Челси" начал переговоры по Рафаэлу Леау. "Арсенал" сделал предложение о покупке Виктора Дьекереша. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Аль-Хиляль" запланировал уже третью встречу с представителями полузащитника "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша. (Daily Mirror)



"Юнайтед" предпочитает Антуана Семеньо из "Борнмута", нежели Бриана Мбемо из "Брентфорда". (TEAMtalk)



"Реал" следит за защитником "Ливерпуля" Ибраимой Конате, у которого остается один год по контракту. (Marca)



"Наполи" задумывается о приобретении нападающего "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса. (Corriere dello Sport)



"Челси" вступил в переговоры о покупке вингера "Милана" Рафаэла Леау. (Caught Offside)



"Бавария" не намерена улучшать свое предложение о новом контракте для вингера Лероя Сане, подписать которого свободным агентом мечтают "Арсенал" и "Челси". (Sky Sport Germany)



"Реал" может увести полузащитника "Реал Сосьедад" Мартина Субименди из под носа у "Арсенала". (AS)



Конкуренты "Арсенала" по Премьер-Лиге уверены, что "канониры" выигрывают борьбу за нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша. (talkSPORT)



"Арсенал" выдвинул стартовое предложение о покупке Дьекереша в размере 63 миллиона фунтов. (Correio da Manha)



"Арсенал" выберет себе нового нападающего из Дьекереша и Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг". (TBR Football)



"Арсенал" готов предложить 17 млн. фунтов за 20-летнего защитника "Валенсии" Кристиана Москеру. (Cadena Ser)



Защитник "Арсенала" Якуб Кивер находится на радаре у "Ювентуса" и "Интера". (Football Insider)



"Эвертон" заинтересован в левом защитнике "Лестера" Викторе Кристиансене. (Sky Sports)



Другое



Джек Уилшир не будет назначен главным тренером "Норвича" на постоянной основе. (talkSPORT)



"Байер" рассматривает на должность главного тренера Эрика Тен Хага и Сеска Фабрегаса. (Kicker)



Совладелец "Кристал Пэлас" Джон Текстор хочет стать единоличным хозяином лондонского клуба. (The Guardian)



Фанат "Лидса" оказался в коме после того, как упал с дерева во время празднования титула Чемпионшипа. (Daily Mail)



Автомобиль Lamborghini голкипера "Юнайтед" Андре Онана был эвакуирован из-за отсутствия страховки. (The Sun)