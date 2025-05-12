Светская хроника за понедельник
"Аль-Хиляль" не оставляет попыток переманить Бруну Фернандеша. "Челси" начал переговоры по Рафаэлу Леау. "Арсенал" сделал предложение о покупке Виктора Дьекереша. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.
"Аль-Хиляль" запланировал уже третью встречу с представителями полузащитника "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша. (Daily Mirror)
"Юнайтед" предпочитает Антуана Семеньо из "Борнмута", нежели Бриана Мбемо из "Брентфорда". (TEAMtalk)
"Реал" следит за защитником "Ливерпуля" Ибраимой Конате, у которого остается один год по контракту. (Marca)
"Наполи" задумывается о приобретении нападающего "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса. (Corriere dello Sport)
"Челси" вступил в переговоры о покупке вингера "Милана" Рафаэла Леау. (Caught Offside)
"Бавария" не намерена улучшать свое предложение о новом контракте для вингера Лероя Сане, подписать которого свободным агентом мечтают "Арсенал" и "Челси". (Sky Sport Germany)
"Реал" может увести полузащитника "Реал Сосьедад" Мартина Субименди из под носа у "Арсенала". (AS)
Конкуренты "Арсенала" по Премьер-Лиге уверены, что "канониры" выигрывают борьбу за нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша. (talkSPORT)
"Арсенал" выдвинул стартовое предложение о покупке Дьекереша в размере 63 миллиона фунтов. (Correio da Manha)
"Арсенал" выберет себе нового нападающего из Дьекереша и Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг". (TBR Football)
"Арсенал" готов предложить 17 млн. фунтов за 20-летнего защитника "Валенсии" Кристиана Москеру. (Cadena Ser)
Защитник "Арсенала" Якуб Кивер находится на радаре у "Ювентуса" и "Интера". (Football Insider)
"Эвертон" заинтересован в левом защитнике "Лестера" Викторе Кристиансене. (Sky Sports)
Другое
Джек Уилшир не будет назначен главным тренером "Норвича" на постоянной основе. (talkSPORT)
"Байер" рассматривает на должность главного тренера Эрика Тен Хага и Сеска Фабрегаса. (Kicker)
Совладелец "Кристал Пэлас" Джон Текстор хочет стать единоличным хозяином лондонского клуба. (The Guardian)
Фанат "Лидса" оказался в коме после того, как упал с дерева во время празднования титула Чемпионшипа. (Daily Mail)
Автомобиль Lamborghini голкипера "Юнайтед" Андре Онана был эвакуирован из-за отсутствия страховки. (The Sun)
12.05.2025 06:00
Просмотров: 3434
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Последние комментарии:
Если вы посмотрите на британских женщин, то поймете почему мужики в этой стране отменные моряки или футболисты. )
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Посмотрел обзор Барса-Реал, да прикольно за таким футболом смотреть, много голов. Но блин, ни тактики, ничего не осталось в Ла Лиге, тупо бей-беги, забросы на супербыстрых вингеров, где оборона вообще, не, не слышали.
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Пора менять голосовалку.
Три клуба точно не выиграют.
Интерес теперь кто выиграет ЛЕ.
Очень хорошо конечно что 6 клубов Англии будут участвовать в ЛЧ в следующем сезоне, правда 4 из них точно обсерятся.
(ответить)
В сезоне-2022/2023 - победа «Арсенала» на домашнем стадионе (3:2) и ничья в Ливерпуле (2:2), в сезоне-2023/2024 - ничья на «Энфилде» (1:1) и победа «Арсенала» на «Эмирейтс» (3:1), а в сезоне-2024/2025 снова ничья 2:2 в обоих матчах.
ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру: https://www.euro-football.ru/article/31/1005910387_arsenal_ne_proigryivaet_liverpulyu_v_shestom_matche_podryad_v_apl
это и есть огромное достижение Артеты...
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Думаю, это огромное достижение — не выиграть трофеев за пять лет и все еще быть главным тренером топ-клуба, при этом не находясь под давлением со стороны нас, кого-либо в футбольном сообществе или даже фанатов "Арсенала".
"Так что, думаю, это невероятное достижение, потому что мы думали, что времена, когда вы могли позволить себе такое терпение, прошли", — сообщил Невилл Sky Sports.
Источник: https://fapl.ru/posts/114765/
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Миха, готов запилить iOS прилагу за админку и чисто символическую плату. Пиши в личку
(ответить)
Хуй Реалу, а не Конате. Хотя, конечно вброс какой-то, как и все новости с этой рубрики.
(ответить)
Михайло, зае6ал, сделай уже приложение чтобы в мобильной версии можно было комментарии писать.
(ответить)
Совладелец "Кристал Пэлас" Джон Текстор хочет стать единоличным хозяином лондонского клуба. (The Guardian)
а как он собирается конкурировать с Арсеналом?
(ответить)
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