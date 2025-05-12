Ван Дейк: "Трент должен справиться со свистом"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что его партнер по команде Трент Александер-Арнольд должен справиться со свистом в свой адрес.

Александер-Арнольд был встречен неодобрительным гулом с трибун "Энфилда" во время своего появления на замену против "Арсенала" накануне. Это был первый матч посе того, как Трент объявил о своем уходе из "Ливерпуля" в конце сезона.



Еще недавно будущее самого Ван Дейка находилось в подвешенном состоянии, и Виргил предпочел продлить свой истекавший контракт. Однако голландский защитник не призывает не сравнивать его ситуацию с Трентом.



"Трибуны отреагировали, как отреагировали. Он должен справиться с этим. Мы как команда тоже должны справиться с этим".



"Если честно, я не ожидал чего-то такого, но, возможно, ожидал он. Это непросто, совершенно непросто. Как бы то ни было, мы здесь, чтобы поддержать его".



"Мы расстроены, что его не будет здесь с нами в следующем году, потому что он великолепный игрок с исключительными качествами, как мы это наблюдали последние семь лет".



"У каждого есть свое мнение, и он чувствует, что достиг всего здесь, и это действительно так, но он хочет попробовать что-нибудь другое".



"Речь о "Реале", одном из крупнейших клубов в мире, куда он может отправиться, как я читал в медиа".



"Я разбирался со своими собственными делами. Мне тоже нужно было решить свое будущее, и я был весьма занят этим".



"У меня была куча других вариантов, но "Ливерпуль" — это место для меня", — цитирует Ван Дейка BBC.