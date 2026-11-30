"Манчестер Сити" готовит жалобу в Pro Ref насчет судейства в матче Премьер-Лиги против "Арсенала".

После ничьей 2:2 на "Эмирейтс" в воскресенье у "Сити" остались большие вопросы к работе рефери Джона Брукса и арбитра VAR Даррена Инглэнда.



По ходу матча вингера "Сити" Жереми Доку дважды хватали за волосы, во время второго пропущенного "горожанами" гола голкипер Джанлуиджи Доннарумма получил по затылку локтем от Габриэля Магальэяса, а в самой концовке Брукс не назначил пенальти в ворота "Арсенала" за игру рукой Виктора Дьекереша.



"Манчестер Сити" очень расстроен рядом решений, принятых арбитрами во время матча против "Арсенала" сегодня".



"В понедельник клуб направит официальное обращение к Pro Ref и запросит полное объяснение ключевых решений матча, включая процесс принятия решений и применение VAR".



"Мы ожидаем детального ответа, и мы продолжим представлять и защищать интересы клуба, наших игроков и наших болельщиков", — гласит заявление клуба "Этихад".



Главный тренер "Сити" Энцо Мареска намекнул, что его клуб ожидает извинений от судейского корпуса, как это уже однажды было в этом сезоне.



"Если вы помните матч против "Манчестер Юнайтед", они извинились. Мы подождем и посмотрим, извинятся ли они перед нами на сей раз", — цитирует Мареску Sky Sports.