Мареска — об игре Дьекереша рукой: "Естественное положение для голкипера!"
Рулевой "Манчестер Сити" Энцо Мареска высмеял судейское решение не назначать пенальти в ворота "Арсенала" за попадание мяча в руку нападающего "канониров" Виктора Дьекереша.
Воскресная ничья 2:2 на "Эмирейтс" оказалась богата на спорные судейские решения, одним из которых стал неназначенный пенальти в самой концовке матча.
После удара Йошко Гвардиола головой мяч попал в левую руку Дьекереша. Арбитр VAR Даррен Инглэнд это подтвердил, но посчитал, что конечность Виктора находилась в естественном положении, поэтому пенальти назначен не был.
Рефери в поле Джон Брукс проглядел этот инцидент, поэтому доверился Инглэнду, но Мареска с этим судейским вердиктом согласиться не может.
"Рефери сказал мне, что это было естественное положение. Естественное положение для голкипера, может быть!" — цитирует Мареску Daily Star.
29.11.2026 23:00
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Последние комментарии:
Да понятно что голубых сейчас опускают за нарушения ффп и правильно делают...
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пидорсенал тащат как всегда, игру рукой в штрафной никогда не свистят этим хуесосам
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Причем он 2 матч подряд рукой играет что в ЛЧ что и АПЛ не дают
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