Рулевой "Манчестер Сити" Энцо Мареска высмеял судейское решение не назначать пенальти в ворота "Арсенала" за попадание мяча в руку нападающего "канониров" Виктора Дьекереша.

Воскресная ничья 2:2 на "Эмирейтс" оказалась богата на спорные судейские решения, одним из которых стал неназначенный пенальти в самой концовке матча.



После удара Йошко Гвардиола головой мяч попал в левую руку Дьекереша. Арбитр VAR Даррен Инглэнд это подтвердил, но посчитал, что конечность Виктора находилась в естественном положении, поэтому пенальти назначен не был.



Рефери в поле Джон Брукс проглядел этот инцидент, поэтому доверился Инглэнду, но Мареска с этим судейским вердиктом согласиться не может.



"Рефери сказал мне, что это было естественное положение. Естественное положение для голкипера, может быть!" — цитирует Мареску Daily Star.