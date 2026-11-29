Главный тренер "Арсенала" Микель Артета будет дисквалифицирован на матч Премьер-Лиги против "Брентфорда".

В воскресенье против "Манчестер Сити" Артета получил желтую карточку от Джона Брукса, протестуя против решения рефери предупредить Риккардо Калафьори и Микеля Мерино в начале первого тайма.



Эта желтая карточка стала для Артеты третьей в этом сезоне Премьер-Лиги. Свою предыдущую Микель получил против "Эвертона" в прошлом месяце.



Таким образом, Артета будет дисквалифицирован на матч против "Брентфорда" в среду, но вернется на свое место в дерби Северного Лондона против "Тоттенхэма" в следующий уикенд.



Evening Standard добавляет, что в следующий раз Артете будет грозить дисквалификация, когда он накопит шесть желтых карточек или сразу получит красную.