"Арсенал" и "Сити" сыграли вничью
Наполненный спорными судейскими решениями матч Премьер-Лиги между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" завершился вничью 2:2.
Давид Райя оправился после травмы плеча и занял свое место на воротах "канониров", а вот Деклан Райс в заявку не попал. В старт вернулись Юрриен Тимбер, Риккардо Калафьори, Микель Мерино и Кай Хаверц.
В стартовом составе "горожан" можно было наблюдать три перестановки. Абдукодир Хусанов, Жереми Доку и Илиман Ндиайе появились вместо Нико О'Райли, Аллана и Райана Шерки.
В начале матча Энцо Фернандес пытался выпросить пенальти, но рефери Джон Брукс не впечатлился падением полузащитника гостей в чужой штрафной после контакта с Бруно Гимараэсом.
На девятой минуте хозяева ответили. Хаверц замкнул прострел Христоса Цолиса вдоль ворот, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
Вскоре игроки "Сити" пытались выпросить у Брукса красную карточку для Тимбера, который сзади прихватил за волосы Доку, но рефери и здесь решил не вмешиваться.
На 32-й минуте Фернандес вышел на опасную позицию по правому краю штрафной и пробил, но Габриэль Магальяэс бросился под удар Энцо.
Спустя две минуты "горожане" создали еще один момент. Йошко Гвардиол, обыграв соперника, вошел в штрафную с левого фланга и покатил мяч под под удар Эрлингу Холанду — 0:1.
"Канониры" могли быстро ответить, однако удар Хаверца по летящему мячу оказался неточным.
Но уже на 40-й минуте Хаверц исправился, головой поразив ворота в упор после заброса Цолиса к дальней штанге и скидки головой Мерино — 1:1.
Второй тайм начался с того, что "Сити" снова вышел вперед. Аюб Буадди отобрал мяч у Мартина Эдегора на своей половине поля, продвинулся вперед и сделал передачу на рывок Фернандеса по краю штрафной, а Энцо в касание переправил снаряд в ворота — 1:2.
Хозяева пошли большими силами отыгрываться и создали два отличных момента, но в первом случае Джанлуиджи Доннарумма ногой отвел угрозу от своих ворот, а во втором за гостей сыграла штанга, добивание же Тимбера оказалось неточным.
Упустив еще несколько моментов, на 83-й минуте "Арсенал" все-таки восстановил равновесие в счете. Доннарумма не добрался до мяча при подаче углового, и оказавшийся у дальней штанги Тимбер боком отправил снаряд в ворота — 2:2.
В остатке матча "Сити" успел создать три момента, но Эллиот Андерсон пробил со штрафного слегка неточно, удар Холанда был заблокирован в подкате Эзри Конса, а затолкать попавший в руку Виктора Дьекереша мяч в ворота после углового "горожанам" не удалось.
Матч оказался богатым на спорные моменты, но в итоге ничья, и можно сказать, что счет по игре. "Арсенал" неудачно начал второй тайм, но вовремя очнулся.
"Арсенал" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
29.11.2026 21:30
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Последние комментарии:
Решение не назначать пенальти в ворота «Арсенала» было проверено и подтверждено системой VAR.
Главный арбитр Джон Брукс: «Мяч, возможно, попал в руку, но я не считаю игру рукой умышленной».
Видеоассистент Даррен Ингленд: «Это левая рука. Она была прижата к телу», – приводит The Touchline заявление Премьер-лиги и комментарии ответственных судей.
Так что все хейтеры могут заткнутся.
(ответить)
Выиграл арс а горят рентбои
(ответить)
Итого
Дьоргаем за волосы - ноу кк
Забивакм при касании рукой - засчитываем
С локтя в голову - засчитываем
Отбиваем двумя руками выставлеными - пенальти не получаем
Не, ребятки. Я вам скажу что даже эвребе отдыхает, там эпизоды на пенку было 2 верных, чио он не дал, остальные такие фифтифифти)
Тут чисто с варом в глазишки долбимся за пару купюр)
(ответить)
Вот она игра великих чемпионов! Только отбитые, хохлядские петухи будут гореть, где все чётко было.
(ответить)
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(ответить)
Если вы думали , что дно донное было уже пробито ?
то нет , вы ошибаетесь.. сегодня снова со дна постучали
в этом сезоне ананировым уже нельзя откровенно заталкивать вратаря и вешаться ронять соперников при стандартах - иначе другие команды со временем так же начинают играть , да и в Европе такое не прокатывает ..
теперь же.. для этого сезона - новые способы , а какие ?
вы сегодня видели сами
(ответить)
Очередной очевидный харамбол!!! Завтра ховард увеб скажет- извините там было пенка..:-)
(ответить)
Одно не понятно - почему, когда дьёкереш рукой отбил мяч, не засчитали гол в ворота мансити?!
(ответить)
Арсеналу сегодня повезло с судейством, но не повезло с реализацией и пропуском голов. Не сыграли как могли, счет по игре.
(ответить)
- Рука Дьякереша не увеличивала площадь тела и была в естественном положении при прыжке.
- Руки Тимбера не было вообще, это отчётливо видно с одного ракурса.
- Доннарумма - клоун печальный, нарисовал раскол своей бестолковки, когда понял, что проебал мяч на выходе.
Так что всё по делу. И то, что все эти спорные на первый взгляд моменты судились в пользу Арсенала не их вина, а просто чёткое следование правилам после внимательного и детального разбора судьями. И почему все забыли, что Энцо вместо того, чтобы забивать гол, должен был ещё в первом тайме глотать хуи в раздевалке с двумя жк?
(ответить)
у Сита не было Шерки на поле ,
главный фантазиста центра
так что в ровных по готовности составах были соперники
(ответить)
Ну вообще норм матч получился, соответствующий своей вывески)
Видно что битва претендентов на чемпионство)
Против хорошей атаки, наверно, Бена Уайта лучше выпускать - Тимбер хреново отрабатывает в этом сезоне в обороне.
(ответить)
29.11.2026 19:39 # удалить
bezviz-vip
Пиздец гг тянут уже судейки
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/125967/?c=1#c8233341
(ответить)
Все спорные моменты остатка сезона решили вместить в этот матч.
(ответить)
Дьекереш заруинил два 100% момента. Не игрок он уровня Арсенала, надо избавляться от него. Матч получился боевой, Райса очень не хватало. 2:2 честный результат. Канониры, не обращайте внимание на хейтеров, у них пыль в глазах, на эмоциях тут будут за любой момент цепляться, пенальти, удаление…
(ответить)
Вы же видели что они поставили в ворота челси в прошлом туре с лидсом? Так вот игра плечом роджерса это пенка
Отбить двумя руками , чуть ли не ладошками - не пенка. Не перепутайте
(ответить)
Мансити - гегемония, читерство, но на поле рвали всех
Ливерпуль - яркий футбол, Салах, Мане, Фирмино
Лестер - легенды, Марез, Варди, Канте, навсегда в истории
арсенал ??? угловые, харамбол, отсосы судьям, беспредел на поле))
Чемпики бл))) в рот ссу такому клубу. Даже пенсы такого омерзения не вызывают уже.
(ответить)
как можно болеть за помойку арсеанал?позор пидар на пидаре
(ответить)
Рукой забили и рукой отбили))))))
(ответить)
Витя конеш редскостный валенок) Он же и против Боруссии такую же хуйню исполнил и тоже отскочил от пенки. Зато два убойнейших моента забивать - нахуй надо)
Ну и без Райсика ваще не то пальто, еще и Эдегор сегодня сыграл паршиво.
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