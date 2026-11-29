Наполненный спорными судейскими решениями матч Премьер-Лиги между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" завершился вничью 2:2.

Давид Райя оправился после травмы плеча и занял свое место на воротах "канониров", а вот Деклан Райс в заявку не попал. В старт вернулись Юрриен Тимбер, Риккардо Калафьори, Микель Мерино и Кай Хаверц.



В стартовом составе "горожан" можно было наблюдать три перестановки. Абдукодир Хусанов, Жереми Доку и Илиман Ндиайе появились вместо Нико О'Райли, Аллана и Райана Шерки.



В начале матча Энцо Фернандес пытался выпросить пенальти, но рефери Джон Брукс не впечатлился падением полузащитника гостей в чужой штрафной после контакта с Бруно Гимараэсом.



На девятой минуте хозяева ответили. Хаверц замкнул прострел Христоса Цолиса вдоль ворот, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



Вскоре игроки "Сити" пытались выпросить у Брукса красную карточку для Тимбера, который сзади прихватил за волосы Доку, но рефери и здесь решил не вмешиваться.



На 32-й минуте Фернандес вышел на опасную позицию по правому краю штрафной и пробил, но Габриэль Магальяэс бросился под удар Энцо.



Спустя две минуты "горожане" создали еще один момент. Йошко Гвардиол, обыграв соперника, вошел в штрафную с левого фланга и покатил мяч под под удар Эрлингу Холанду — 0:1.



"Канониры" могли быстро ответить, однако удар Хаверца по летящему мячу оказался неточным.



Но уже на 40-й минуте Хаверц исправился, головой поразив ворота в упор после заброса Цолиса к дальней штанге и скидки головой Мерино — 1:1.



Второй тайм начался с того, что "Сити" снова вышел вперед. Аюб Буадди отобрал мяч у Мартина Эдегора на своей половине поля, продвинулся вперед и сделал передачу на рывок Фернандеса по краю штрафной, а Энцо в касание переправил снаряд в ворота — 1:2.



Хозяева пошли большими силами отыгрываться и создали два отличных момента, но в первом случае Джанлуиджи Доннарумма ногой отвел угрозу от своих ворот, а во втором за гостей сыграла штанга, добивание же Тимбера оказалось неточным.



Упустив еще несколько моментов, на 83-й минуте "Арсенал" все-таки восстановил равновесие в счете. Доннарумма не добрался до мяча при подаче углового, и оказавшийся у дальней штанги Тимбер боком отправил снаряд в ворота — 2:2.



В остатке матча "Сити" успел создать три момента, но Эллиот Андерсон пробил со штрафного слегка неточно, удар Холанда был заблокирован в подкате Эзри Конса, а затолкать попавший в руку Виктора Дьекереша мяч в ворота после углового "горожанам" не удалось.



Матч оказался богатым на спорные моменты, но в итоге ничья, и можно сказать, что счет по игре. "Арсенал" неудачно начал второй тайм, но вовремя очнулся.



"Арсенал" — "Манчестер Сити". Отчет о матче