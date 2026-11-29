Полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи считает, что его команда заслуживала одержать победу против "Эвертона".

Автогол Джереми Фримпонга в середине первого тайма оставил "Ливерпуль" без победы в мерсисайдском дерби на "Хилл Дикинсон" в воскресенье (1:1).



Этот результат расстраивает Собослаи, который и открыл счет на пятой минуте, потому что "Ливерпуль", как ему кажется, был ближе к победе.



"Это два потерянных очка. Мы не показали своего лучшего футбола, но я думаю, мы заслуживали одержать победу. У нас были моменты, и мы должны были использовать их".



"Нем нельзя было позволять им отыграться после того, как мы вышли вперед. Нужно продолжать стараться", — цитирует Собослаи Sky Sports.