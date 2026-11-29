Наставник "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему полузащитник Деклан Райс пропускает матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

Райс выходил в стартовом составе на каждый из 11 первых матчей "Арсенала" в этом сезоне Премьер-Лиги, однако в воскресенье Деклана не оказалось даже среди запасных.



В общении с прессой перед началом матча на "Эмирейтс" Артета поведал, что 27-летний англичанин получил ушиб, но должен вернуться в строй через несколько дней.



"Он оказал огромное влияние на игру против "Дортмунда", и он старался поправиться в срок, но, к сожалению, этот матч — слишком рано для него, он не готов".



"Это похоже на ушиб, он не мог напрягать свою четырехглавую мышцу бедра. Это займет несколько дней", — сообщил Артета Sky Sports.