Дубль Джеймса Мэддисона обеспечил "Тоттенхэму" победу 0:2 в гостях у "Сандерленда", который с 12-й минуты играл вдесятером.

Стартовый состав "черных котов" не изменился по сравнению с безголевым матчем против "Астон Виллы".



А вот у "шпор" произошло сразу шесть перестановок в старте относительно победы 2:0 над "Ипсвичем". Среди вернувшихся оказались Микки Ван де Вен и Сандро Тонали.



Уже на 12-й минуте "Сандерленд" остался вдесятером. Рефери сходил к монитору и показал прямую красную карточку Тома Менье, который шипами ударил Омара Мармуша по голеностопу.



После удаления Менье хозяева ожидаемо окопались возле своей штрафной и отдали мяч сопернику, лишь уповая на редкие контратаки.



"Тоттенхэму" было тяжело преодолевать такой частокол ног, но на 35-й минуте "шпорам" это все же удалось. Энди Робертсон прострелил с левого края штрафной к ближней штанге, а Джеймс Мэддисон сыграл на опережение и переправил мяч в ворота — 0:1.



Вскоре после начала второго тайма голкипер хозяев Робин Руфс по-настоящему спас свою команду, отразив удар Тонали головой в упор.



Для полного спокойствия гостям требовался второй гол, и на 70-й минуте это случилось. Мэддисон закрутил мяч в ворота прямо с углового — 0:2.



На этом игра окончательно успокоилась. "Сандерленд" завершил матч с единственным ударом в створ.



Магия Мэддисона и раннее удаление у соперника помогли "Тоттенхэму" одержать уверенную победу — свою пятую в шести последних матчах Премьер-Лиги.



"Сандерленд" — "Тоттенхэм". Отчет о матче