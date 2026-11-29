Дубль Мэддисона обеспечил "Тоттенхэму" победу над "Сандерлендом"
Дубль Джеймса Мэддисона обеспечил "Тоттенхэму" победу 0:2 в гостях у "Сандерленда", который с 12-й минуты играл вдесятером.
Стартовый состав "черных котов" не изменился по сравнению с безголевым матчем против "Астон Виллы".
А вот у "шпор" произошло сразу шесть перестановок в старте относительно победы 2:0 над "Ипсвичем". Среди вернувшихся оказались Микки Ван де Вен и Сандро Тонали.
Уже на 12-й минуте "Сандерленд" остался вдесятером. Рефери сходил к монитору и показал прямую красную карточку Тома Менье, который шипами ударил Омара Мармуша по голеностопу.
После удаления Менье хозяева ожидаемо окопались возле своей штрафной и отдали мяч сопернику, лишь уповая на редкие контратаки.
"Тоттенхэму" было тяжело преодолевать такой частокол ног, но на 35-й минуте "шпорам" это все же удалось. Энди Робертсон прострелил с левого края штрафной к ближней штанге, а Джеймс Мэддисон сыграл на опережение и переправил мяч в ворота — 0:1.
Вскоре после начала второго тайма голкипер хозяев Робин Руфс по-настоящему спас свою команду, отразив удар Тонали головой в упор.
Для полного спокойствия гостям требовался второй гол, и на 70-й минуте это случилось. Мэддисон закрутил мяч в ворота прямо с углового — 0:2.
На этом игра окончательно успокоилась. "Сандерленд" завершил матч с единственным ударом в створ.
Магия Мэддисона и раннее удаление у соперника помогли "Тоттенхэму" одержать уверенную победу — свою пятую в шести последних матчах Премьер-Лиги.
"Сандерленд" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
29.11.2026 19:00
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Последние комментарии:
У гелеголового пидора вот вот пердак на луну улетит. Какой же актер))
Где твоя медаль ЛЧ?
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Гниль Гиморрйше жёлтую не дали , хотя он выход один на один сорвал
ну и Мерино пред этим тоже жёлтую не дали ..
кабинетки вместе с гнилью заодно - все поощряется как обычно ))
ехехех
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Наконец-то норм футбол
А не это говно колбасное анскильное бей беги
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Пиздец гг тянут уже судейки
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Норссссс лондон фореваааааааа
Форевааааа форевааааааааааааа
Кмоооон
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Как не крути, МС закончился
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че с райсиком?
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АРСЕНАЛ, давайте пацаны, победите голубое недорозумение
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Без ираоли как-то очень хорошо в борнмуте
Вовремя избавились
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