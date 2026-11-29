Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола посетовал на "неряшливую" игру своей команды в дерби против "Эвертона".

Быстро открыв счет в мерсисайдском дерби благодаря Доминику Собослаи, "Ливерпуль" не смог удержать это преимущество. Еще в первом тайме Джереми Фримпонг совершил автогол, из-за чего "красные" были вынуждены довольствоваться ничьей 1:1.



Ираола чувствует, что "Ливерпуль" был ближе к победе, однако у "красных" возникли проблемы с завершением своих атак.



"Я не думаю, что это хороший результат для нас. Мы имели лучшие моменты для победы в матче, так что очко не является хорошим результатом для нас".



"Мы недостаточно чисто касались мяча. У нас были ситуации, когда внутри штрафной мы не играли по мячу чисто. Нам слегка не хватило свежести".



"Нам не хватило качества в завершающей стадии, и это оказало свое влияние".



"Мы были слегка неряшливы с мячом. Нам этого не хватило, и это отразилось на результате".



"Алекс (Исак) имел отличный момент. Жаль, что он его не использовал, это была хорошая возможность для нас. Мы хотели одержать победу".



"Мы пропустили автогол и были наказаны за это", — сообщил Ираола TNT Sports.