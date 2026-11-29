Автогол Джереми Фримпонга оставил "Ливерпуль" без победы в мерсисайдском дерби против "Эвертона" — 1:1.

В стартовый состав "ирисок" были возвращены Майкл Кин, Хейден Хакни, Джек Грилиш и Тайлер Диблинг.



Относительно победы 4:0 над "Манчестер Юнайтед" в прошлый уикенд главный тренер "красных" Андони Ираола произвел только одну замену в старте, да и та стала вынужденной. Вместо приболевшего Рональда Араухо появился Джереми Фримпонг.



"Эвертон" по-хозяйски начал матч, весьма агрессивно, но "Ливерпулю" хватило одной атаки, чтобы открыть счет. Это случилось на пятой минуте, когда Доминик Собослаи пробил в касание с границы штрафной площади по отброшенному Флорианом Вирцем мячу — 0:1.



После пропущенного гола игра успокоилась. У хозяев ничего не получалось, но стандартное положение помогло им сравнять счет на 25-й минуте. Это Фримпонг, находясь под давлением Джейка О'Брайена, отправил мяч в свои ворота после подачи Кирнаном Дьюсбери-Холлом со штрафного — 1:1.



В остатке первого тайма ничего интересного не произошло, хотя ближе к перерыву "красные" заметно лучше держали мяч и прижали своего соперника.



Второй тайм начался с неточного удара Виргила Ван Дейка головой после подачи углового. Капитан гостей внезапно остался без опеки, но встретил помеху в виде своего партнера по команде Алексиса Макаллистера.



Далее опасные моменты возникали крайне редко. Можно выделить удар Дьюсбери-Холла из убойного положения на 72-й минуте, однако на пути мяча оказался Тьерно Барри.



В игре сохранялось хрупкое равновесие. "Ливерпуль" пытался быть настойчивым, но рисковать не хотел. В итоге ничейный счет остался до финального свистка.



Фримпонг крупно подвел свою команду, совершив автогол, который в итоге оставил "Ливерпуль" без победы. Большую часть матча игра была более-менее равна, поэтому ничья не выглядит несправедливым результатом.



"Эвертон" — "Ливерпуль". Отчет о матче