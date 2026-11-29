Автогол Фримпонга лишил "Ливерпуль" победы против "Эвертона"
Автогол Джереми Фримпонга оставил "Ливерпуль" без победы в мерсисайдском дерби против "Эвертона" — 1:1.
В стартовый состав "ирисок" были возвращены Майкл Кин, Хейден Хакни, Джек Грилиш и Тайлер Диблинг.
Относительно победы 4:0 над "Манчестер Юнайтед" в прошлый уикенд главный тренер "красных" Андони Ираола произвел только одну замену в старте, да и та стала вынужденной. Вместо приболевшего Рональда Араухо появился Джереми Фримпонг.
"Эвертон" по-хозяйски начал матч, весьма агрессивно, но "Ливерпулю" хватило одной атаки, чтобы открыть счет. Это случилось на пятой минуте, когда Доминик Собослаи пробил в касание с границы штрафной площади по отброшенному Флорианом Вирцем мячу — 0:1.
После пропущенного гола игра успокоилась. У хозяев ничего не получалось, но стандартное положение помогло им сравнять счет на 25-й минуте. Это Фримпонг, находясь под давлением Джейка О'Брайена, отправил мяч в свои ворота после подачи Кирнаном Дьюсбери-Холлом со штрафного — 1:1.
В остатке первого тайма ничего интересного не произошло, хотя ближе к перерыву "красные" заметно лучше держали мяч и прижали своего соперника.
Второй тайм начался с неточного удара Виргила Ван Дейка головой после подачи углового. Капитан гостей внезапно остался без опеки, но встретил помеху в виде своего партнера по команде Алексиса Макаллистера.
Далее опасные моменты возникали крайне редко. Можно выделить удар Дьюсбери-Холла из убойного положения на 72-й минуте, однако на пути мяча оказался Тьерно Барри.
В игре сохранялось хрупкое равновесие. "Ливерпуль" пытался быть настойчивым, но рисковать не хотел. В итоге ничейный счет остался до финального свистка.
Фримпонг крупно подвел свою команду, совершив автогол, который в итоге оставил "Ливерпуль" без победы. Большую часть матча игра была более-менее равна, поэтому ничья не выглядит несправедливым результатом.
"Эвертон" — "Ливерпуль". Отчет о матче
29.11.2026 17:00
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Последние комментарии:
Кароч мю надо надеятся, что ипсвич и ковентри сыпануттся на дистанции
Ну и что санделенд не начнет набирать
Типо фулхем нотингем касл халл это щас норм боевые командо4ки, такие навряд вылетят
Вот ипсвич вчера смотрел...такое...дырявое корыто . Они пытаются играть в модный футбол с немодными игроками)
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Жаль что этот мусор не вылетел в шип - сами команда гавноо...Для чего они и для кого...Бестрофейная помойка уровня 8-9 мест...НИ себе ни людям - как семья алкоголиков живут одним днем... пьют и никого смысла в жизни.
(ответить)
10 Халл
11 челси
ахахахаха ору
(ответить)
А что если *Барколя разыграется и будет забивать и ассистировать пачками* да не Бред какой то.
(ответить)
Даже кризисный курятник сегодня будет выше позорного Челси
(ответить)
12.08.2026 09:17 #
sausage
Не пойму с чего вдруг местная шушера решила, что Ливерпуль отстегнёт за Барколя 145 лямов? Рассказывали, что Ливерпуль разводят будто это был уже свершившийся факт. Дебилы, бл
(ответить)
(ответить)
А ведь слут обыгрывал еве...
Думайте
(ответить)
Араухо не хватило в основе. Фримпонг кк всегда неочем
(ответить)
Смешно, когда Барколя начинает танцевать у мяча, как Неймар, а в итоге в 10 случаях из 10 отдаёт назад.
(ответить)
Слабая игра от Лфк. Упустили шанс выйти на второе место.
(ответить)
раки(
(ответить)
36 на 64 дома - элитный автобус. Давид очень боялся Голиафа Ираолу.
(ответить)
Кстати не так уж и плох был сегодня Фримпонг на фоне остальных его матчей, если бы не срезка в свои ворота. Грилишу не дал играть, пару хороших кроссов в штрафную, Исаку так вообще по красоте выложил на гол. А вот швед сегодня сам не свой. Бывает...
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На каком бы месте ни были Ливерпуль и Эве, какая бы ни была разница в классе, это дерби почти всегда сложное для обоих команд. Ну что ж, 1 очко в копилку тоже неплохо. Едем дальше и смотри на ебала пенсов после следкющего слота этого тура.
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У этих огрызков в атаке ливапю было наверно штук 10 выходов в контры 4 в 3, 3 в 3 , 3 в 2 и т д
Все всрано в удобном сценарии , где раскрываются лучшие качества их атакеров
Если не использовать барколя в такие моменты, то я ваще хуй знает накуя он тут, он ничем не отличается от рандомнго 18летнего талантливого пе3дюка из академии любого клуба
(ответить)
Отскочили красные петушки. Эвертон потерял 2 очка.
(ответить)
Ну это не с мю играть.
Всратые перформансы сквирцов чморколей и ишаков с бомжацкими оборонами вскружили голову подзалуплям.
Должны были прое6ывать, но тьерро барри решил работу алисона сделать за него. Топовый сейв.
(ответить)
ну хотя бы чурку трахнули))0 не всё так плохо
29.11.2026 15:09 #
bangladesh
четко всадил Жопослаи
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Источник: https://fapl.ru/posts/125954/?c=1
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моя сука пробегала?)))0
24.01.2026 21:20 #
dexter
Фримпонг - один из лучших ПЗ в мире ( в 5-ку точно входит).
Источник: https://fapl.ru/posts/119856/?c=1#c8144465
(ответить)
Анонс матча Эвертон – Ливерпуль будет, михуйло?
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