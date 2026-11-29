Райя готов сыграть против "Манчестер Сити"
Голкипер Давид Райя должен выйти в стартовом составе "Арсенала" на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".
Участие Райи в воскресном матче на "Эмирейтс" оказалось под вопросом после того, как первый номер "Арсенала" получил травму плеча против "Ньюкасла" в прошлый уикенд.
Райя пропустил матч Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии" посреди недели, однако на пресс-конференции перед битвой с "Сити" главный тренер "канониров" Микель Артета не стал исключать участие Давида.
Как стало известно talkSPORT, Райя все же получил зеленый свет от медицинской службы "Арсенала" и готов заменить на воротах своего дублера Кепу Аррисабалагу, который играл с "Боруссией".
29.11.2026 16:00
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Лишь бы не случилось с ним ничего плохого. Это и радует, что выйдет: всё-таки где Райа, а где Кепа - с Кепой всегда очень и очень тревожно. Но и опасения есть, как бы Райа случайно ничего не усугубил.
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