Голкипер Давид Райя должен выйти в стартовом составе "Арсенала" на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

Участие Райи в воскресном матче на "Эмирейтс" оказалось под вопросом после того, как первый номер "Арсенала" получил травму плеча против "Ньюкасла" в прошлый уикенд.



Райя пропустил матч Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии" посреди недели, однако на пресс-конференции перед битвой с "Сити" главный тренер "канониров" Микель Артета не стал исключать участие Давида.



Как стало известно talkSPORT, Райя все же получил зеленый свет от медицинской службы "Арсенала" и готов заменить на воротах своего дублера Кепу Аррисабалагу, который играл с "Боруссией".