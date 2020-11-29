"Челси" начал поиски нового клуба для вингера Алехандро Гарначо, которого сейчас арендует "Астон Вилла".

На днях появилась информация, что "Вилла" открыта к досрочному прекращению аренды Гарначо.



"Вилла" взяла Гарначо в аренду на этот сезон с обязательством по выкупу при соблюдении определенных условий, но быстро разочаровалась в Алехандро, который почти не играет за команду Унаи Эмери.



Как сообщает TEAMtalk, "Челси" готов разрешить "Вилле" вернуть Гарначо в январе, однако интегрировать Алехандро назад в свою команду "синие" не собираются.



"Челси" уже ищет новый клуб для Гарначо, и Ла Лига выглядит наиболее вероятным направлением для 22-летнего аргентинца.



Интерес к Гарначо проявляет "Хетафе", в академии которого Гарначо занимался перед тем, как уйти в "Атлетико".



"Хетафе" активно ищет усиление атаки и недавно пытался договориться с доступным свободным агентом Джейдоном Санчо.