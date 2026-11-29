Артета высказался насчет спада у "Манчестер Сити"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался насчет спада, который переживает "Манчестер Сити".
"Сити" отправляется на выезд к "Арсеналу" в воскресенье, набрав лишь одно очко в четырех последних матчах Премьер-Лиги.
Однако Артета совершенно не чувствует, что "Сити" плохо играет или находится в неважной физической форме. По мнению Микеля, Энцо Мареска и его игроки просто столкнулись с невезением.
"Не думаю, что дело в форме или в игре. Думаю, им очень не повезло с определенными результатами. Таково мое мнение, и это то, что я увидел, анализируя их".
"Энцо — это тренер, который так хорошо понимает динамику игры, он очень умно производит изменения и адаптирует игру в зависимости от того, что происходит на поле. Он обладает очень четкими идеями и принципами насчет того, как он хочет играть. Он хорошо передает эти идеи, и поэтому он был так успешен", — цитирует Артету официальный веб-сайт "Арсенала".
29.11.2026 14:00
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