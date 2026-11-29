Бывший голкипер "Челси" Асмир Бегович считает, что новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино может дать второй шанс Андре Онана.

Нынешний первый номер "Юнайтед" Сенн Ламменс регулярно навлекает на себя критику в этом сезоне, особенно в последних матчах, и поражение 0:4 от "Брентфорда" накануне не стало исключением.



Форма Ламменса вызывает тревогу у болельщиков "Юнайтед", особенно в свете отсутствия сильного конкурента у Сенне в составе команды Почеттино.



По мнению Беговича, место Ламменса в стартовом составе "Юнайтед" может оказаться под угрозой, благо "красным дьяволам" все еще принадлежит Онана, который сейчас второй подряд сезон проводит в "Трабзонспоре" на правах аренды.



"Как насчет возвращения Андре Онана в "Манчестер Юнайтед"? Никогда не говори никогда, верно?"



"В футболе всякое возможно, и странные вещи случаются. В эти дни очень сложно слишком далеко заглядывать вперед".



"Учитывая положение "Манчестер Юнайтед", Маурисио Почеттино сосредоточится на достижении немедленных результатов, так что это будет его главной целью".



"Затем он изучит имеющиеся варианты по составу, включая находящихся в аренде, и посмотрит, как быть в следующем сезоне", — цитирует Беговича TEAMtalk.