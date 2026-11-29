Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул провел переговоры о назначении главным тренером "Бристоль Роверс" из Лиги Два.

Нынешний наставник "Роверс" Стив Эванс оказался на грани увольнения после домашнего поражения 1:3 от "Транмира" накануне.



Но перед тем, как указывать Эвансу на дверь, боссы "Роверс" хотят определиться с заменой, и Daily Mail сообщает, что клуб четвертого английского дивизиона уже разговаривает с Коулом.



Самостоятельный тренерский опыт 45-летнего Коула ограничивается несколькими месяцами, проведенными у руля "Чезены" из второго итальянского дивизиона в концовке сезона 2025/26.



Коул начинал свою тренерскую карьеру ассистентом Фрэнка Лэмпарда в "Дерби", затем последовав за своим бывшим партнером по команде в "Челси" и "Эвертон".



Также Коул помогал Ли Карсли в молодежной сборной Англии U-21 и Уэйну Руни в "Бирмингеме".