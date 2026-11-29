Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что защитник Эзри Конса превзошел его ожидания по скорости адаптации в команде.

Травмы Вильяма Салиба и Кристиана Москеры заставили "Арсенал" потратить 55 миллионов фунтов на приглашение Конса из "Астон Виллы" минувшим летом.



Конса практически сразу утвердился основным партнером Габриэля Магальяэса по центру обороны, что помогло "канонирам" оформить семь "клин-шитов" в 11 первых матчах этого сезона Премьер-Лиги.



Поэтому Артета признается, что Конса смог его удивить. Однако Микель уверен, что это не потолок для 29-летнего игрока сборной Англии.



"Это случилось быстрее, чем я ожидал. Не знаю, лучше ли. Он феноменален, но я думаю, у него в запасе все еще есть уровень или два. Таково мое мнение, но он и сам обладает верой в это. Именно этого мы хотим добиться от него", — цитирует Артету Evening Standard.