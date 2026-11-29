"Манчестер Юнайтед" придется раскошелиться на сумму свыше 50 миллионов фунтов для приобретения центрального защитника "Фулхэма" Калвина Бэсси в январе.

Бэсси был назван целью "Юнайтед" на зимнее трансферное окно, как только Маурисио Почеттино возглавил "красных дьяволов".



На днях Бэсси подтвердил, что уже обсуждает новый контракт с "Фулхэмом", однако TEAMtalk утверждает, что стороны пока находятся на некотором отдалении от компромисса, и "Юнайтед" все еще может перехватить 26-летнего нигерийца.



"Фулхэм" готов удвоить текущую зарплату Бэсси, но это все равно будет ниже 100,000 фунтов в неделю, которые имеет самый высокооплачиваемый игрок команды Альваро Арбелоа в лице голкипера Бернда Лено.



"Юнайтед" без проблем удовлетворил бы аппетиты Бэсси по зарплате, однако "Фулхэм" не собирается рассматривать предложения насчет Калвина менее 50 млн. фунтов.