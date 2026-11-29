Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино отверг предположения, что его работа оказалась сложнее, нежели он себе представлял.

Почеттино не выиграл ни одного из трех своих первых матчей с "Юнайтед", потерпев два поражения и пропустив 10 голов.



После поражения 0:4 от "Брентфорда" Почеттино спросили, имела ли место недооценка сложности задачи, когда он брался за эту работу.



"Нет, мы понимали, что это будет еще больше. Поэтому мы здесь. Моя точка зрения не изменилась".



"Я понял лишь то, что нам потребуется больше времени для изменений в футболе, учитывая столь плотный график матчей".



"Мы понимали, что беремся за работу в очень сложных обстоятельствах. Мы здесь, потому что мы смелые. Мы способны продолжать подстегивать игроков. Сейчас время хорошо отдохнуть, а затем мы продолжим стараться", — цитирует Почеттино Evening Standard.