Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал свою команду побить "беспрецедентный" рекорд "Манчестер Сити".

В сезоне 2017/18 "Сити" вписал свое имя в историю, завоевав титул Премьер-Лиги со 100 очками. В то время Артета трудился ассистентом Хосепа Гвардиолы у "горожан".



"Арсенал" мощно начал этот сезон, выиграв девять из 11 первых матчей в Премьер-Лиге, и теперь Артета мечтает замахнуться на достижение "Сити".



"Мы пока не достигли этого уровня, как достигал "Сити", и я был там, когда мы набрали 100 очков. Это был беспрецедентный уровень, с помощью которого мы побили каждый рекорд".



"Именно к этому мы должны стремиться. Уровень клубов и команд в этой лиге таковф, что они будут подстегивать нас к этому в этом сезоне или в следующих сезонах, как я ожидаю".



"Вы хотите быть лучшей версией себя, насколько это возможно, и это нечто, что случалось только однажды в этой лиге. Именно этого мы хотим достичь".



"Это будет крайне сложно, но мы хотим максимально приблизиться к этому, потому что это повысит вероятность того, что мы снова выиграем чемпионат", — цитирует Артету Daily Mirror.