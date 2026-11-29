В воскресенье, 29 ноября, "Арсенал" и "Манчестер Сити" сыграют в рамках 12-го тура Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АРСЕНАЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30



В данный момент "Сити" переживает ощутимый спад и находится уже в шести очках позади лидирующего "Арсенала", набрав лишь один балл из 12 последних доступных в Премьер-Лиге.



Так что это может быть хороший момент для "Арсенала", чтобы увеличить отрыв от конкурента, однако сами "канониры" тоже слегка замедлились, сыграв 2:2 с "Ньюкаслом" в прошлый уикенд и 1:1 с дортмундской "Боруссией" в Лиге Чемпионов посреди недели.



- "Арсенал" не проиграл ни одной из трех последних домашних встреч с "Сити" в Премьер-Лиге (2 победы, 1 ничья), хотя до этого — с 2018 по 2023 год — потерпел шесть поражений подряд.



- "Сити" может похвастать лишь одной победой в шести последних матчах Премьер-Лиги против "Арсенала" (3 ничьи, 2 поражения), но эта победа была одержана во время предыдущей встречи команд — 2:1 на "Этихад" в апреле.



- "Сити" выиграл 12 из своих 14 последних матчей Премьер-Лиги против действующих чемпионов (1 ничья, 1 поражение), включая дубль против "Ливерпуля" в прошлом сезоне.



- "Сити" проиграл три из четырех матчей против "Арсенала", когда тот был в статусе чемпиона Премьер-Лиги (1 ничья).



- "Арсенал" уже успел обыграть "Сити" в этом сезоне", одержав победу 3:0 в матче за Суперкубок Англии в августе.



- "Арсенал" — единственная команда, которая еще не теряла очки дома в этом сезоне Премьер-Лиги.



- "Арсенал" выиграл все восемь последних домашних матчей в Премьер-Лиге.



- Нападающий "Арсенала" Кай Хаверц совершил четыре результативных действия (3+1) в своих четырех последних матчах против "Сити" во всех соревнованиях.



- "Сити" не знает побед уже четыре матча Премьер-Лиги кряду (1 ничья, 3 поражения).



- Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд забивал в каждом из своих четырех последних матчей Премьер-Лиги против "Арсенала". Сделать это пять раз подряд удавалось только Джимми Флойд Хассельбайнку, Харри Кейну и Чарли Остину.



- Сейчас Холанд не забивает уже три матча Премьер-Лиги кряду, хотя в восьми первых поединках этого сезона английского первенства отличился девять раз.



- С начала восьмого тура только занимающий последнее место "Кристал Пэлас" (0) набрал очков в Премьер-Лиге меньше, чем "Сити" (1).



"Арсенал" отложит на последний момент решение по своему основному голкиперу Давиду Райе, который повредил плечо против "Ньюкасла" в прошлый уикенд. Мартин Субименди и Букайо Сака по-прежнему травмированы. Макс Доуман возвращается после трехматчевой дисквалификации.



"Сити" будет лишен только нападающего Антуана Семеньо, который пропустит еще несколько недель с травмой колена.