Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Юри Тилеманс признал, что его команда переживает "тяжелые времена".

В субботу "Юнайтед" потерпел домашнее поражение 0:4 от "Брентфорда", оставшись на предпоследнем месте в Премьер-Лиге.



По словам Тилеманса, игроки "Юнайтед" солидарны в своих чувствах с фанатами, однако Юри призывает партнеров по команде приложить усилия для изменения ситуации.



"Это тяжело. Это неприятно".



"Вы проигрываете дома 0:4, вы не забиваете, вы пропускаете и в итоге терпите поражение — с этим тяжело смириться. Тяжело, потому что мы создавали моменты забить. Мы не забили, а соперник получил момент и забил гол. Затем у них возник полумомент, и счет уже 0:2. С этим тяжело смириться".



"Это тяжелые времена в данный момент. Нам нужно сражаться, сплотиться и трудиться на тренировках. Это плохие времена. Конечно, это совершенно нормально, что фанаты здесь расстроены. Мы, игроки, тоже расстроены. В данный момент у нас не получается. Нам нужно продолжать сражаться. Вы можете это сделать только как команда. Мы были недостаточно хороши как команда. Нам нужно признать это, взять ответственность на себя и двигаться дальше".



"Мы знаем, что позитива мало. Мы не можем выиграть матч с победы дома над "Ромой" в Лиге Чемпионов до международного перерыва. Нам просто нужно вернуть это ощущение в следующем матче", — сообщил Тилеманс BBC.