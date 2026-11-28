Наставник "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино предупредил своих игроков, что не не могут добиваться побед "только за счет эмблемы".

Почеттино не выиграл ни одного из трех своих первых матчей с "Юнайтед", включая домашнее поражение 0:4 от "Брентфорда" в субботу.



Возмущенные фанаты требуют от Почеттино разогнать игроков, которые не оправдывают их ожиданий, однако Маурисио будет искать другой подход к подопечным.



"Нам нужно понимать свою реальность. Таковы наши обстоятельства и наша реальность. Окей, мы — "Манчестер Юнайтед", но вы не можете побеждать только за счет эмблемы и за счет истории".



"Таков наш вызов. Мое послание игрокам заключается в том, что нужно почувствовать что-нибудь. Нам нужно изменить что-нибудь в своем мышлении. Мы говорили о мышлении. Нам нужно это изменить, мне это нужно".



"Если бы я не понимал, что нам нужно измениться, значит мы не делаем правильные вещи. Когда мы уже начнем понимать, что нужно делать вещи по-другому?"



"Вчера я говорил о том, чтобы быть добрым, быть хорошим. Я не знаю, чего люди ожидают от тренера, прибывшего 10 дней назад. Ожидают, что я поменяю 25-26 игроков? А мы сможем поменять 25-26 игроков?"



"Думаете, это поможет "Манчестер Юнайтед", если в сложившейся ситуации мы будем винить игроков? В этих обстоятельствах виноваты только игроки? Нет, весь клуб".



"Поэтому мы безусловно поддерживаем игроков. Конечно, мы приложим усилия. Конечно, игрокам не все равно. Сейчас они расстроены. Иногда нам нужно почувствовать боль, чтобы сказать: "Эй, с этого момента дела пойдут в гору". Такова правда", — цитирует Почеттино Daily Mail.