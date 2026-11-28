Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр будет дисквалифицирован на матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в следующую среду.

Магуайр вышел только на замену в матче против "Ливерпуля" в прошлый уикенд, но появился с первых минут против "Спортинга" и "Брентфорда".



В следующем матче новому главному тренеру "Юнайтед" Маурисио Почеттино придется обходиться без Магуайра, который во время поражения 0:4 от "Брентфорда" в субботу получил желтую карточку за фол на Данго Уаттара на 86-й минуте.



Эта желтая карточка стала пятой для Магуайра в этом сезоне Премьер-Лиги, и теперь 33-летний англичанин, чей контракт истекает в конце сезона, будет дисквалифицирован на следующий матч "Юнайтед".