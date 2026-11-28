Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино высказался по поводу разгрома от "Брентфорда".

Домашний дебют Почеттино на новом месте работы пришелся на субботний матч Премьер-Лиги, однако "Юнайтед" с треском провалился, потерпев поражение 0:4.



После матча Почеттино заявил, что ему потребуется время, чтобы изменить ситуацию. Маурисио просит игроков не опускать руки.



"Это не выглядит хорошо, когда вы проигрываете 4:0 "Ливерпулю" и 0:4 сегодня на "Олд Траффорд". Нам нужно оставаться вместе, нам нужно постараться исправить, и нам нужно прибавить. Таковы наши обстоятельства, наша реальность — здесь нечего сказать. Ситуация такая, как мы и представляли, переходя сюда, и это потребует времени".



"У игроков есть моя поддержка, но мы понимаем фанатов. Нам нужно проявлять заботу, нам нужно оставаться вместе. Нам нужны наши фанаты, и нам нужно сосредоточиться на игроках. Игрокам нужно проявлять себя и играть. Все мы расстроены по различным причинам, и у всех может быть разное мнение насчет ситуаций. Важнее всего прибавить".



"Мы были лучше, чем "Брентфорд". Мы пропустили первый гол, когда контролировали игру. Когда вы пропускаете в такой момент, задача усложняется. Мы старались забить и начали принимать решения, которые стоили нам и имели последствия. Нам нужно выстроить доверие и быть уверенными, что мы продолжим играть таким же образом, если пропустим. У игроков есть моя поддержка, и нам нужно оставаться сплоченными".



"Мы ощущаем боль и ответственность. В то же время такова реальность — нам нужно принять это и изменить это. Нам нужно быть сильными, и мы готовы подстегивать игроков, чтобы они прибавили", — сообщил Почеттино Sky Sports.