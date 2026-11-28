Почеттино: "Такова наша реальность"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино высказался по поводу разгрома от "Брентфорда".
Домашний дебют Почеттино на новом месте работы пришелся на субботний матч Премьер-Лиги, однако "Юнайтед" с треском провалился, потерпев поражение 0:4.
После матча Почеттино заявил, что ему потребуется время, чтобы изменить ситуацию. Маурисио просит игроков не опускать руки.
"Это не выглядит хорошо, когда вы проигрываете 4:0 "Ливерпулю" и 0:4 сегодня на "Олд Траффорд". Нам нужно оставаться вместе, нам нужно постараться исправить, и нам нужно прибавить. Таковы наши обстоятельства, наша реальность — здесь нечего сказать. Ситуация такая, как мы и представляли, переходя сюда, и это потребует времени".
"У игроков есть моя поддержка, но мы понимаем фанатов. Нам нужно проявлять заботу, нам нужно оставаться вместе. Нам нужны наши фанаты, и нам нужно сосредоточиться на игроках. Игрокам нужно проявлять себя и играть. Все мы расстроены по различным причинам, и у всех может быть разное мнение насчет ситуаций. Важнее всего прибавить".
"Мы были лучше, чем "Брентфорд". Мы пропустили первый гол, когда контролировали игру. Когда вы пропускаете в такой момент, задача усложняется. Мы старались забить и начали принимать решения, которые стоили нам и имели последствия. Нам нужно выстроить доверие и быть уверенными, что мы продолжим играть таким же образом, если пропустим. У игроков есть моя поддержка, и нам нужно оставаться сплоченными".
"Мы ощущаем боль и ответственность. В то же время такова реальность — нам нужно принять это и изменить это. Нам нужно быть сильными, и мы готовы подстегивать игроков, чтобы они прибавили", — сообщил Почеттино Sky Sports.
28.11.2026 21:00
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Годы целенаправленной бестолковой политики от руководителей, которые в футболе мало что смыслят. Создаётся ощущение, что этот клуб целенаправленно топят.
У этого клуба пропала аутентичность. В МЮ всегда была ставка на британский костяк, а сейчас там совсем никакого костяка нет, лишь кучка жалких наёмников.
Отдельно хочется пройтись по Фернандешу и Мартинесу. Один, очевидно, далек от стандартов капитана МЮ. Нет стержня, нет харизмы, нет лидерских качеств, только видно как он плачет и жалуется судьям и всем вокруг. Лицо маленького избалованного мальчика, которому впервые сказали "нет". Второй недоцентральный защитник, который еще умудрился подлить масла в огонь своими высказываниями. У всех латиносов есть одна черта - они эмоциональные. А когда в клубе нет таких людей, которые без санкций со стороны руководства просто устроили бы хорошую взбучку в раздевалке, то за метлой можно не следить.
Их гнать из клуба в первую очередь.
Отдельно стоит пройтись по летнему ТО. Ушел Каземиро, который на прощание показал лучшую форму и ушел в закат. Но почему никого не подписали соизмеримого? Все три новичка летом пришли в центральную зону полузащиты, но зона сильнее не стала. Сантос фантом, а Балеба уже давно не форме и за него переплатили. А зона защиты так и осталась без новичков. Входить в сезон с основным ЛЗ в лице Шоу страшно.
Если уж решились довериться Кэррику, то почему не было усилений под него? Тем более, что клуб выступает в ЛЧ.
Отпустить многострадального Шоу, который лечится больше чем играет. Отпустить Магуайра, который периодически становится героем мемов. Отпустить Рэшфорда, которого мысль о игре за МЮ бросает в уныние.
Задача на этот сезон у МЮ простая - не вылететь. И для этого нужно сильно постараться. Времени выйти из зоны вылета до Рождества немного, а печальную статистику про зону вылета и Рождество все знают, это большая заявка на развлекательное путешествие в Чемпионшип. Даже если боссы говорят, что бюджет на зиму ограничен, это не факт. Если клуб продолжит эту печальную серию, то придётся решать вопросы с покупкой ЦЗ уде сейчас. С такими клоунами в защите МЮ будет сладкой булочкой для любого клуба АПЛ. Магуайр просто защитник уровня середняка, Йоро поплывший ментально перехваленный юниор, который не готов в АПЛ, Де Лихт после тяжелой травмы и года без футбола еще долго будет приводить себя в форму, а Мартинес просто не центральный защитник и мысленно уже ищет себе новый клуб.
Покупать надо ЛЗ и ЦЗ уже в январе, а так как все знают о проблемах МЮ в защите, то переплачивать придётся много.
Держаться за Почеттино надо всеми руками и ногами и прогибаться в его запросах. Человек хочет участвовать в комплектации состава - дайте зелёный свет. Человек требует усиления конкретных позиций - дайте ему это.
Либо Поч нагнет команду и заставить её подчиняться своей воле, либо это сборище наемников и дальше будет посредственно играть за клуб и выдавать что-то стоящее по настроению. Надеюсь, что люди в пиджачках уже поймут, сто они ничего не понимают в футболе и доверять это профессионалам.
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главное , он будет зато шевелюрой компенсировать ЧШ
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