"Манчестер Юнайтед" потерпел поражение 0:4 от "Брентфорда" в своем первом домашнем матче при Маурисио Почеттино.

В стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Патрик Доргу и Диогу Далот, заменив Бриана Мбемо и Нуссаира Мазрауи.



Наставник "пчел" Кит Эндрюс ограничился одной перестановкой, выпустив Мамаду Сангаре вместо Егора Ярмолюка.



Первый опасный момент создали хозяева. На четвертой минуте Джошуа Зиркзее вошел в штрафную по правому краю и пробил, но сделал это не слишком удачно, и голкипер гостей Кувин Келлехер уверенно забрал мяч.



В следующей атаке Харри Магуайр нанес удар головой в перекладину, а добивание Амада Диалло было заблокировано грудью защитника "Брентфорда" Сеппа Ван ден Берга.



На 15-й минуте "пчелы" впервые показали зубы, но Сенне Ламменс отразил удар Джейдона Энтони через себя.



На 18-й минуте "дьяволы" упустили еще один голевой момент. Доргу, пробивая головой с близкого расстояния замыкая подачу партнера, не попал в створ.



Прошла еще минута, и счет был открыт, причем сделали это гости. Каллум Уилсон принял мяч на границе штрафной, на одном движении убрал в сторону Магуайра и поразил ворота — 0:1.



Хозяева заметно приуныли, стал менее настойчивы в своих атаках, а на 32-й минуте пропустили второй гол. Данго Уаттара ворвался в штрафную, резко остановился и покатил мяч на свободного Уилсона, которому оставалось подставить ногу — 0:2.



До перерыва "Юнайтед" упустил еще один момент, но атаковать "дьяволам" было уже сложнее, потому что соперник опустился назад и сосредоточился на удержании своего преимущества.



С началом второго тайма хозяева продолжили штурмовать чужие ворота, но Доргу не смог пробить Келлехера, а Юри Тилеманс с дистанции направил мяч в перекладину.



На 62-й минуте "Брентфорду" удалась редкая вылазка в чужую штрафную. Лени Йоро явно лишил равновесия Кевина Шаде, однако рефери и VAR предпочли не вмешиваться.



На 73-й минуте "пчелы" могли сделать разницу в счете крупной. Шаде ворвался в штрафную по левому краю и пробил, но Ламменс отвел угрозу от своих ворот.



Затем "Юнайтед" огрызнулся парой ударов вышедшего на замену Ши Лейси, отраженных Келлехером, и пропустил третий гол на 82-й минуте. После подачи углового Уаттара головой сбросил мяч в ноги Кристоффера Айера, который с близкого расстояния поразил ворота — 0:3.



На последней минуте основного времени Матеус Кунья мог размочить счет, но Майкл Кайоде остановил мяч на линии ворот.



Точка в матче была поставлена в компенсированное время, когда Кайоде сделал тонкую передачу на Шаде, а тот подсек мяч перед Ламменсом — 0:4.



"Юнайтед" выдал, возможно, лучшее начало матча в этом сезоне, но после первого пропущенного гола весь этот позитив испарился, и "дьяволы" потерпели очередное болезненное поражение.



"Манчестер Юнайтед" — "Брентфорд". Отчет о матче