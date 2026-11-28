"Юнайтед" разгромлен дома "Брентфордом"
"Манчестер Юнайтед" потерпел поражение 0:4 от "Брентфорда" в своем первом домашнем матче при Маурисио Почеттино.
В стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Патрик Доргу и Диогу Далот, заменив Бриана Мбемо и Нуссаира Мазрауи.
Наставник "пчел" Кит Эндрюс ограничился одной перестановкой, выпустив Мамаду Сангаре вместо Егора Ярмолюка.
Первый опасный момент создали хозяева. На четвертой минуте Джошуа Зиркзее вошел в штрафную по правому краю и пробил, но сделал это не слишком удачно, и голкипер гостей Кувин Келлехер уверенно забрал мяч.
В следующей атаке Харри Магуайр нанес удар головой в перекладину, а добивание Амада Диалло было заблокировано грудью защитника "Брентфорда" Сеппа Ван ден Берга.
На 15-й минуте "пчелы" впервые показали зубы, но Сенне Ламменс отразил удар Джейдона Энтони через себя.
На 18-й минуте "дьяволы" упустили еще один голевой момент. Доргу, пробивая головой с близкого расстояния замыкая подачу партнера, не попал в створ.
Прошла еще минута, и счет был открыт, причем сделали это гости. Каллум Уилсон принял мяч на границе штрафной, на одном движении убрал в сторону Магуайра и поразил ворота — 0:1.
Хозяева заметно приуныли, стал менее настойчивы в своих атаках, а на 32-й минуте пропустили второй гол. Данго Уаттара ворвался в штрафную, резко остановился и покатил мяч на свободного Уилсона, которому оставалось подставить ногу — 0:2.
До перерыва "Юнайтед" упустил еще один момент, но атаковать "дьяволам" было уже сложнее, потому что соперник опустился назад и сосредоточился на удержании своего преимущества.
С началом второго тайма хозяева продолжили штурмовать чужие ворота, но Доргу не смог пробить Келлехера, а Юри Тилеманс с дистанции направил мяч в перекладину.
На 62-й минуте "Брентфорду" удалась редкая вылазка в чужую штрафную. Лени Йоро явно лишил равновесия Кевина Шаде, однако рефери и VAR предпочли не вмешиваться.
На 73-й минуте "пчелы" могли сделать разницу в счете крупной. Шаде ворвался в штрафную по левому краю и пробил, но Ламменс отвел угрозу от своих ворот.
Затем "Юнайтед" огрызнулся парой ударов вышедшего на замену Ши Лейси, отраженных Келлехером, и пропустил третий гол на 82-й минуте. После подачи углового Уаттара головой сбросил мяч в ноги Кристоффера Айера, который с близкого расстояния поразил ворота — 0:3.
На последней минуте основного времени Матеус Кунья мог размочить счет, но Майкл Кайоде остановил мяч на линии ворот.
Точка в матче была поставлена в компенсированное время, когда Кайоде сделал тонкую передачу на Шаде, а тот подсек мяч перед Ламменсом — 0:4.
"Юнайтед" выдал, возможно, лучшее начало матча в этом сезоне, но после первого пропущенного гола весь этот позитив испарился, и "дьяволы" потерпели очередное болезненное поражение.
"Манчестер Юнайтед" — "Брентфорд". Отчет о матче
28.11.2026 19:55
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Последние комментарии:
В очередной раз дырявое очко петуха closera проиграно и оно уезжает на порку к таджикам.
Мю совсем не бережёт дырки этой опущенной шлюшки closer.
(ответить)
Да все не нойте.
Мю хорошо играл. Просто нахромились на соперника с жуткой физухой, что наказывали за свободные зоны. Не каждый матч в апл такой.
По сравнению с футболом каррика это прогресс.
(ответить)
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣opy
(ответить)
МЮ теперь спасет только Биг Сэм от вылета
(ответить)
А разве нет в таких больших клубах второго состава который бегает в молодежке, что бы человек 5 на бутылку посадить? Или если типы с контрактами то они опреоре будут играть пока не вылетят в шип?
(ответить)
МЮ надо минимум три трансфера зимой, но топовых игроков зимой сложно урвать.
(ответить)
Если игроки "отдавали всего себя на поле" - то отлет от Брентфорда 4-0 это приговор всем на поле за отсутствия скила и повод послать их нахуй летом или зимой ибо они не уровень клуба.
Если эти игроки не играли на полную и позволили себя отодрать сраному Брентфорду на своем поле 0-4 - то это тоже черная метка этим сынам двух отцов-шлюх за их отсутствие яиц, дисциплины и профессионализма.
Поч может имхо жопу порвать напополам с этим говном которое играет когда захочет - результат будет тот же. Уилкокс с Беррадой - пидорасы ебливые, я хз как ваши бошки еще на плечах даже при таких уебках во главе.
Крысогора ответственнен якобы за спорт составляющую - давай блять шевели очком своим, очень хочется чтобы поперед глейзеров эта сморщеная бабца тоже съебла бы с пляжа.
(ответить)
Бизнес типы просто лутают бабки
и на главной
а Лидсы просто одерживают очередные победы , 20 очей
в 2х очках от второго места
(ответить)
Эпично йоро вернули чтобы он тоже 4-0 почувствовал
(ответить)
У йорро те же вайбы фофана кстати.
Неуклюжий, тупой, привозной
Единственное что , фофана даже посильнее вцелом, лучше в борьбе за мяч.
А так два распиаренных французских говна
У французов ваще есть норм защи? Я уже подумывю, что салиба лох, которого ротета своей системой кроет
(ответить)
Жалко только Сэра Алекса, какую команду профукали
(ответить)
И всё равно считаю, что вины Почеттино тут нет. За неделю ему удалось хоть как-то изменить настрой игроков, но большего он добиться за столько времени не может. Тем более с таким составом. В МЮ всегда были звёзды мирового уровня, сейчас же одни середняки, которые неплохи были бы в клубах-середняках и то хз. И набрали их Беррада с Уилкоксом - вот корень зла. Ну и даже Бруно перестал серьёзно влиять на игру, то решит ударить хуйпойми откуда, то из убойной позиции отдаёт мяя в сторону, сокращая Доргу угол обстрела в 2-3 раза, причём предпочитает пас из ударной позиции не один раз. Такое впечатление, что не уверен и стал бояться брать ответственность на себя. Йоро - это вообще цирк, насколько заряжен, настолько же и бестолковый, проебал по сути все позиции, не чувствует её вообще. Повезло ещё, что судейки очевидный пенальти опять проебали, а то пошёл бы нахуй по второму разу.
Короче, пахать и пахать Почеттино ещё и состав менять чуть ли не весь.
(ответить)
Ахахахах
(ответить)
БАТЭ вылетел, теперь МЮ на очереди. Во времена
(ответить)
Еб*ать уже 11 минут расстроенный Нишанбаев утюжит фабами очко петуха cesc-fabregas4
(ответить)
Зашел спустя дохрена лет , а тут только олды)
напоминаю МЮ помойка века
(ответить)
Надо нахуй продавать весь мусор МЮ - Доргу, холодильник, Йоро, Хламенс, Мартинес, Тилеманс, Маунт...
Где Решфорт ебаный калич
К Почеттино тоже вопросы - какого хуя он не устроил разнос после проигрыша ЛФК? Обычно смена тренера идет на пользу клубам в краткосрочной перспективе... а тут прям полный фарш
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Это эпично
Надо всей лигой поднажать и довести дело до вылета
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Принять команду без физухи, когда почти треть сезона сыграна, Почу только на терпение боссов МЮ надеется. Словили еврокубки и сдохли.
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А прикиньте этому мю хендо вместо бруно, и улугбека вместо зиркзее.
Ведь как сказала бабулька, возрастные пешеходы не при чем, просто у чолсе рисунка игры нет. Вот у мю он был. Нада заюзать хендо и влвгбека и посмотреть куда он испарится уехехехехеххехе
Кстати, шле колбасные бомжи, которые праздновали победа над 10 игроками мю , грая вечь матч в большинстве???
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