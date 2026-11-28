"Кристал Пэлас" позволит своему новому главному тренеру Томасу Франку совершить три приобретения в зимнее трансферное окно.

Минувшим летом "Пэлас" потратил несколько недель, охотясь за Андони Ираолой, но тот выбрал "Ливерпуль", а "орлы" назначили своим главным тренером Пьера Сажа.



При этом летние приобретения, совершенные "Пэлас", себя так и не проявили, что привело к неудачному началу сезона и увольнению Сажа.



Исправлять ситуацию взялся Франк, и The Sun утверждает, что его приоритетом на январь является приглашение защитника, потому что "Пэлас" до сих пор не оправился от расставания с Максансом Лакруа минувшим летом.



Также "Пэлас" рассчитывает обзавестись опорным полузащитником и нападающим в зимнее окно.