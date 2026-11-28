Экс-капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард отметил роль бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа в преображении плеймейкера Флориана Вирца.

Вирц весьма невыразительно начал свой второй английский сезон, но постепенно набрал форму, забив шесть голов в своих пяти последних матчах за "Ливерпуль" и сборную Германии.



Сборную Германии с недавних пор тренирует Клопп, и Джеррард по своему опыту знает, что совместная работа с Юргеном может окрылять.



"Нет сомнений, что пара международных перерывов с Юргеном Клоппом помогли бы любому на планете".



"Позвольте мне рассказать вам прямо сейчас, как во время сезона МЛС я вернулся и тренировался с Юргеном Клоппом. Я снова чувствовал себя капитаном. Он обладает этой харизмой, этой любовью, и он просто заставляет тебя чувствовать себя немного более высоким".



"Но я думаю, было бы немного неуважительно думать, что это только благодаря Юргену, хотя его вклад очевиден — я почувствовал это на себе. При Ираоле он имеет больше свободы, больше прав, чтобы рисковать и делать разницу".



"Поэтому, думаю, это сочетание Ираолы, Клоппа, возвращения Исака в форму, потому что Вирцу нужны бегущие игроки. Муньос совершает рывки, взламывая линию обороны, Гакпо в хорошей форме", — цитирует Джеррарда Daily Mirror.